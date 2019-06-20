Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении его наследства
20 июня 2019 17:28
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Алибасов-младший назвал слова отца "трешем".
"Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Сын Алибасова подчеркнул, что большая часть речи отца адекватная, однако иногда он начинает выкладывать "непонятные факты". Он также заявил, что наследство его не интересует.
"Да мне по-барабану на его завещание. Он на меня переоформил половину недвижимости, когда мне было 14 лет. То есть я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием", — удивился Алибасов-младший.
Бари Алибасова гспитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали из больницы.
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