Стюардессы рассказали, каким должен быть идеальный пассажир

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Специалисты сервиса опросили сотрудников российских авиакомпаний и составили портрет идеального пассажира."Пассажир должен понимать, что от скорости изъятия вещей с багажной полки время выхода из самолета не меняется", - говорят стюардессы. Оказалось, что больше всего они ценят тех клиентов, которые остаются на своих местах после посадки самолета, а не бросаются доставать вещи с полки.Вторая по частоте характеристика эталонного пассажира была сформулирована так: "ему не нужно бежать в туалетную комнату ровно тогда, когда началось обслуживание, и в проходе - тележки с напитками и едой".Также бортпроводники ценят, когда к ним обращаются по имени. Одна стюардесса сказала: "У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано "девушка".Кроме того, идеальный пассажир активно использует вежливые формы, обращаясь с вопросом или просьбой: "Еще ни одному пассажиру, сказавшему "будьте добры", "пожалуйста" и "спасибо" не достался холодный кофе"."Идеальный пассажир отдает поднос таким же аккуратным, каким его ему выдали, и не складывает поверх гору из остатков еды, стаканчиков и мусора". То есть чистоплотность - еще одна черта пассажира, о котором останутся только хорошие воспоминания.Работникам воздушного судна хотелось бы, чтобы было больше отзывчивых пассажиров и тех, кто выполняет требования экипажа и авиакомпании. Такой путешественник заранее готовит посадочный талон и предъявляет его бортпроводникам. И не ворчит о том, что "до этого его уже проверяли три раза".Некоторые стюардессы отметили, что идеальный пассажир — это спящий пассажир, а также терпеливый. И еще тот, кому не важно, что на обед — курица или рыба, и он не задает много вопросов. Тогда члены экипажа чувствуют себя полными сил и готовы обеспечить максимальный комфорт клиентам. И для всех "полет проходит быстрее и приятнее".