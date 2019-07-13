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Новости /  Общество /  Социум  

"Степные скачки" в Алексеевском районе у горы Шишка с этого года возрождены вновь

13 июля 2019 16:31
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Замечательный праздник, основанный Л.Н.Толстым ещё в 1875 году.
Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в Твиттере.

""Степные скачки" в Алексеевском районе у горы Шишка: замечательный праздник, основанный Л.Н.Толстым ещё в 1875 г., с этого года возрождён вновь. Отныне будем проводить его ежегодно, каждую вторую субботу июля", - говорится в сообщении. 

"К сожалению, Советник президента по культуре Владимир Толстой не смог приехать сегодня на «Степные скачки» в бывшее имение своего прапрадеда. Обещал быть в следующем году. Передал от него приветственный адрес", - рассказал Александр Хинштейн.



Фото:    Твиттер


 
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