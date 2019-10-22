Сотрудники самарского ОМОН рассказали будущим юнармейцам о выдающемся оружейнике Михаиле Калашникове

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Одной из тем выездного урока Мужества стал вклад Михаила Тимофеевича Калашникова в развитие отечественного стрелкового вооружения.Сотрудники Росгвардии представили вниманию ребят видеофильм о жизненном пути Михаила Тимофеевича, а также рассказали о созданных им автоматах и пулеметах, которые стоят на вооружении подразделения. Будущие юнармейцы смогли потренироваться в сборке-разборке АК-74.Кроме того, спецназовцы рассказали гостям о боевом пути своего отряда, объяснили, какие задачи решает ОМОН. Для школьников была организована экскурсия по расположению отряда, а также выставка оружия и амуниции.«Проведению таких мероприятий патриотической направленности мы уделяем особое внимание. Подрастающее поколение должно знать о подвигах тех людей, кто пожертвовал собой, чтобы они могли сегодня жить спокойно, – среди них и наши боевые товарищи, павшие в бою с вооруженными преступниками. Возможно, кто-то из ребят, когда вырастет, решит связать свою жизнь с ОМОН и станет нашим коллегой», - отметил командир ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Теряев, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области