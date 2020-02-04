Сотрудники УФСИН СО приняли участие в открытии пункта оцифровки фотографий и фронтовых писем участников ВОВ

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«Дорога памяти» - общедоступная единая база данных о каждом фронтовике. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны.Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. Что касается мероприятия, то во время него Герой Советского Союза Владимир Чудайкин принес фотографии сослуживцев, чтобы оцифровать и добавить в мультимедийный музей. Также пункт посетили и другие участники войны с фронтовыми письмами и фотографиями, дети и внуки ветеранов, юнармейцы и курсанты, жители и гости Самары, среди них и сотрудники УИС Самарской области.Куратором проекта по поручению губернатора региона стала региональная Общественная палата, где заместителем председателя является председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский.Примечательно, что сотрудники УИС свято берегут светлую память об участниках Великой Отечественной. Они помнят, что более 60 процентов работников УИС сражались в рядах действующей армии, а начальник ИТК-2 подполковник внутренней службы Владимир Михеев за героизм и мужество в боях за Сталинград удостоен высокого звания Герой Советского Союза, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области