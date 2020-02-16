Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова родным и близким Почетного гражданина области Галины Светкиной

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От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Дмитриевны Светкиной — Почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника социальной защиты населения РФ, члена Общественной палаты Самарской области.Вклад Галины Дмитриевны в становление и развитие социальной службы в Самарской области трудно переоценить. Во многом благодаря ее упорству и трудолюбию в губернии была с нуля создана одна из лучших в стране служб социальной защиты, появились программы поддержки малообеспеченных, нуждающихся граждан, заработали пансионаты для ветеранов войны и труда, стали решаться вопросы реабилитации инвалидов. «Дело жизни» Галины Дмитриевны, продолженное ее коллегами и последователями, и сегодня продолжает способствовать позитивным преобразованиям в регионе, улучшению качества жизни наших земляков.Целеустремленность, настойчивость в достижении поставленных целей, самоотдача, выдающиеся деловые и личностные качества Галины Дмитриевны снискали ей непререкаемый авторитет. Долгие годы она представляла и отстаивала интересы своих избирателей и всех жителей региона, способствовала укреплению законодательной базы губернии, активно участвовала в общественно-политических процессах, взаимодействовала с органами власти всех уровней.Многолетняя трудовая деятельность Галины Дмитриевны, искренняя забота о благополучии наших граждан, о будущем губернии служат примером истинного профессионализма, безраздельной преданности делу.Без сомнений, каждый, кто знал Галину Дмитриевну Светкину — эту уникальную женщину, выдающегося человека и управленца — переживает тяжелую боль утраты. Память о Галине Дмитриевне навсегда сохранится в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров