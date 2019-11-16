"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"

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Мужчина поблагодарил всех, кто остался неравнодушен к его ситуации и предложил ему помощь. Он добавил, что хочет "дать начало доброму делу"."Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе "Аэрофлота" на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счет "Мили милосердия", который предусматривает бонусная программа Аэрофлота", — написал Михаил.Он подчеркнул, что собирал аннулированные за нарушение правил авиакомпании бонусы в течение 14 лет и не хочет, чтобы они пропали бесследно."Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании", — заключил мужчина.Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в фейсбуке, что перевозчик потребовал сдать его питомца, кота Виктора, в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Пассажир опасался, что животное не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости. При досмотре он показал другого кота и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала счет.История с толстым котом вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За пассажира вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обратился к главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании, в том числе предусмотреть возможность оплаты за перевес.Фото из открытых источников