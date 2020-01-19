Сказочные миллионы. Кто воюет за доходы федерального Деда Мороза
19 января 2020 21:52
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Новогоднее безобразие в восьми актах с неожиданным концом
Акт 1. Правительство Вологодской области решает ликвидировать государственный культурно-просветительский центр "Дом Деда Мороза", который заключал договоры с туроператорами и непосредственно обслуживал терем новогоднего волшебника с троном, посохом и шубой, а ещё Тропу сказок, Дом моды, кузницу, автобусы и уборочную технику. Учреждение было эффективным и давало приличный доход — 57 миллионов рублей в год. По надуманным причинам уволили бессменного на протяжении десяти лет директора Веру Воробьёву, разбрелись кто куда все её 77 сотрудников.
Акт 2. Вся собственность Деда Мороза теперь должна была отойти АО "Дед Мороз" — организации областного Департамента имущества и районного комитета по управлению имуществом. А руководит этим АО депутат Вологодского закса и местная знаменитость Татьяна Муромцева.
Акт 3. Но собственность старца ещё надо оценить, да и реорганизация — дело не быстрое. Поэтому региональные власти принимают решение передать на время всё добро Деда Мороза в аренду единственному туроператору ООО "Дед Мороз-сервис", которым владеет — кто бы вы думали? — Татьяна Муромцева!
Акт 4. Никакого конкурса не проводится. Цена аренды, учитывая многомиллионный доход, смехотворна — чуть менее 830 тысяч рублей за 11 месяцев. Всё обставлено так: Татьяна Муромцева якобы просит региональные власти помочь её малому бизнесу, и власть соглашается.
— А что, так можно было? — воскликнули жители Великого Устюга.
Акт 5. Грянул скандал. Недовольны все остальные туроператоры: "Зачем ликвидировать учреждение, когда заключаются договоры на сезон? Зачем монополизировать отрасль?" Недовольны и туристы.
— Раньше у терема Деда Мороза были концерты-представления, опытные гиды проводили интересные экскурсии. Теперь этого ничего нет. А вместо гидов в лучшем случае некомпетентные студенты, а в худшем — люди с улицы, — пишут в соцсетях потребители новогоднего чуда.
Акт 6. Власти Вологодской области оправдываются, мол, решение о ликвидации "Дома Деда Мороза" принято в связи с необходимостью совершенствования и реструктуризации системы управления проектом. Это приведёт к улучшению качества предоставляемых услуг. А ещё здесь появятся аттракционы, кинотеатр и даже аквапарк!
Акт 7. С подачи туроператоров (они боятся резкого повышения цен и выдавливания с рынка) антимонопольная служба опротестовала в суде передачу имущества Деда Мороза в единоличную частную собственность депутату Муромцевой.
Акт 8. После двух неудавшихся апелляций региональные власти изымают имущество Деда Мороза у Муромцевой и передают его в АО "Дед Мороз", которым, впрочем, управляет всё та же Муромцева. По сути, получается следующая картина — целый год депутатша могла в частном порядке зарабатывать на государственном бренде великоустюгского старца и класть весь доход себе в карман за вычетом налогов, конечно. И всё бы у неё получилось, если бы не возмущение общественности.
Как оказалось, Деда Мороза начали делить не на пустом месте. Дан старт новому федеральному проекту "Сказочная Россия". Задача: объединить вокруг Деда Мороза всех остальных волшебных персонажей нашей страны. Помимо федеральных денег на создание туристско-рекреационного кластера "Великий Устюг — сказочная столица России" в ближайшие четыре года планируется вложить порядка одного миллиарда рублей частных инвестиций. И кто будет этот инвестор, похоже, уже известно. Правительством Вологодской области сформирован план приватизации, согласно которому АО "Дед Мороз" продадут с торгов в 2022 году. Вероятный покупатель — туристический холдинг ТUI, принадлежащий олигарху Алексею Мордашову и его сыновьям.
— Всё оказалось очень просто. Имущество бюджетного учреждения нельзя подарить олигарху, а вот АО "Дед Мороз" со всем бывшим областным имуществом — МОЖНО! — прокомментировала экс-руководитель Почты Деда Мороза Людмила Суранова.
Три руки, три ноги, пять голов и десять ртов
Кто в Великом Устюге не знает Татьяну Павловну Муромцеву? Вопрос риторический. В городе её знают буквально все. Коллеги доброжелательно говорят, что она человек неуёмной энергии, почти сказочный персонаж: "У неё три руки, три ноги и пять голов".
— А мне хочется добавить — и десять ртов, — зло иронизирует в своём блоге местный журналист Павел Шабанов. — Знатный аппетит у этой дамы и её семьи. И в областном парламенте она депутатствует, и в женсовете заседает, и директорствует в АО "Дед Мороз" и в ООО "Дед Мороз-сервис", владеет ещё рядом предприятий. Куда ни сунься в Великом Устюге — везде вездесущая Татьяна Павловна и её фирмы. И билеты в великоустюгский зоопарк продавала, и тюремных сидельцев кормила. А ещё 80% туристов и доходов по городу — тоже её.
Депутат Муромцева ещё и кормит арестантов Великого Устюга. © "СПАРК-Интерфакс"
Лайф выяснил, что компании Муромцевой также занимаются в Великом Устюге торговлей сувенирами, похоронными принадлежностями, гостиничным бизнесом и организацией культурного отдыха.
Главная над Дедом Морозом и оленями
Родилась "сказочная" Татьяна Павловна в Донецке. Школу закончила под Смоленском. Высшее образование получила в Вологде. А окончательно осела на родине Деда Мороза, став здесь учителем биологии. В 80-х начала строить партийную карьеру. Сперва по линии КПСС: была и секретарём городского комитета комсомола, и инструктором ячейки КПСС. В 90-х Муромцева уже была председателем учительского совета профсоюзов. В нулевых — член "Единой России". В 2002-м областные вологодские власти назначили её генеральным директором АО "Дед Мороз". Вот тут-то она и развернулась. С каждым годом под её управлением, а иногда и в её частной собственности оказывалось всё больше и больше активов, связанных с местным туризмом и главным великоустюгским активом — Дедом Морозом.
Или другой пример. Когда фирма её дочери, Елены Муромцевой, непонятно за какие заслуги, заполучила в собственность два важнейших городских объекта: трёхэтажную резиденцию Деда Мороза и кожвендиспансер, где теперь гостиница "Рождественская". Скандал вышел знатный. Муромцевой-младшей даже пришлось выйти из состава собственников. Впрочем, переживать за дочку не стоит. Сейчас она референт начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области. На этой работе девушку очень любят и ценят. После того как Елена Муромцева родила ребёнка, работодатель скостил ей рабочий день на 30 минут и безосновательно выплатил пособие — почти 100 тысяч рублей. Фонд социального страхования возмутился и подал в суд. Фемида оказалась не на стороне Елены Муромцевой, постановив вернуть деньги в казну.
Свои двадцать копеек вставляет и Анатолий Дидятьев, руководитель Опокского питомника северных оленей.
— Несколько лет Татьяна Муромцева финансировала браконьеров, незаконно промышлявших оленями в заповеднике "Опоки". Под страхом увольнения её экскурсоводы везли своих туристов именно к ним, минуя официальное предприятие с оленями, — рвёт и мечет Дидятьев.
Где деньги, Зин?
Все фирмы, где гендиректорствует или которыми владеет Татьяна Павловна, по официальным документам либо едва сводят концы с концами, либо и вовсе убыточны. Это при том, что их уставной капитал составляет по несколько миллионов, а на балансе у них огромное количество приносящих доход активов. Одних только гостиниц не счесть.
Но самая сказочная ситуация с тем самым государственным предприятием АО "Дед Мороз", где Муромцева — гендиректор. Туристов с каждым годом всё больше, но подотчётные доходы почему-то не растут, а чистая прибыль всё сокращается. Местные блогеры подсчитали: в 2017-м количество прибывших в Великий Устюг туристических поездов увеличилось на пять, а значит, выручка АО "Дед Мороз" должна была вырасти минимум на десять с половиной миллионов рублей, но по итогу выросла лишь на 875 тысяч.
Снежная королева под ледяной федеральной лупой
Мнения местных жителей разделились. Одни считают Татьяну Муромцеву Снежной королевой, которая подминает под себя всё и вся. Например, решения о передаче ей имущества Деда Мороза она пролоббировала аж у самого губернатора на секретной встрече.
Другая версия: замешаны серьёзные люди из Москвы. Она лишь исполнитель их холодной воли. А выбрали Муромцеву на эту роль исходя из её сказочно-неуёмной энергии. Как бы то ни было, Татьяна Павловна очутилась под лупой у федеральных властей. Лайф считает, что присмотреться к ней действительно стоит. И не только антимонопольному управлению, но и другим компетентным органам.
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Комментарии
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