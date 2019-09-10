Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева откроется 14 сентября

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Кроме того, сельскохозяйственную продукцию также можно будет приобрести на муниципальных ярмарках Самары по следующим адресам:- Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 4, перед д. 9 (ДК «Октябрь») (время работы: пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00);- Железнодорожный район, пересечение улиц Киевская/Тухачевского (время работы уточняется);- Октябрьский район, пересечение улиц Революционная/Митирева/Московское шоссе (время работы уточняется);- Куйбышевский район, пересечение улиц Кряжская/Уральская (время работы уточняется).Основную часть ярмарочного городка составят стилизованные торговые палатки. При этом единая стилизация коснулась не только торговых рядов, но и непосредственно торгового места: бейджи с именами продавцов, информация о производителе, фартуки и ценники.Покупателям будет представлен широкий ассортимент продукции, как местных производителей, так и из других регионов, среди которых республика Марий Эл, Саратовская, Волгоградская и Ульяновская области. Кроме того, своей продукцией могут торговать и пенсионеры: для них выделено 40 мест на безвозмездной основе.Рядом с торговыми точками будет организована работа специальной лаборатории. Желающие смогут воспользоваться контрольными весами, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства