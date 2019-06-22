Сегодня исполняется 51 год главному тренеру футбольного клуба "Крылья Советов" Миодрагу Божовичу

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Александр Фетисов вручил Миодрагу Божовичу клубный ретро-мяч, макет ракеты-носителя "Союз", а также историческую брошюру. Виталий Шашков вручил главному тренеру памятную футболку с номером 51. После этого на поле вынесли праздничный зелено-бело-синий торт с поздравлением на сербском языке от Самарского БКК.Футбольный клуб "Крылья Советов" от всей души поздравляет Миодрага Божовича с Днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всем и больших побед вместе с "Крыльями", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"