Самарцам рассказали, какие документы необходимы для регистрации и прекращения ипотеки
25 февраля 2020 09:55
115
Начальник отдела ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук рассказала, какие документы необходимы для регистрации и прекращения ипотеки, дала полезные рекомендации о том, как избежать приостановлений и отказов, обезопасить себя от недобросовестных продавцов, а также пояснила особенности регистрации ипотеки с участием несовершеннолетних.
Какие факты узнать о приобретаемой недвижимости
Перед приобретением квартиры, земли или дома с использованием кредитных средств важно заказать выписку об объекте из Единого государственного реестра недвижимости. Сведения из ЕГРН покажут, есть ли в отношении недвижимости арест или запреты на проведение регистрационных действий. Кроме того, станет известно, не обратился ли еще кто-либо за регистрацией права на данный объект. В случае, когда покупатель видит хотя бы одно из вышеуказанных ограничений, торопиться с покупкой не стоит.
Еще два момента, которые имеет смысл уточнить перед покупкой недвижимости – кто в ней прописан и написано ли согласие супруга.
- Если предыдущий собственник приобрел право в порядке приватизации, а другие члены его семьи отказались от приватизации, нужно понимать, что эти родственники сохраняют право проживания в данной квартире. Поэтому покупателю важно знать, что лиц, сохраняющих право проживания и пользования, по данному объекту нет, - поясняет Аделаида Гук.
Если недвижимость продает один супруг, необходимо проконтролировать, чтобы было согласие второго супруга. В противном случае право будет зарегистрировано, но Росреестр сделает отметку о том, что сделка является оспоримой, а значит в дальнейшем могут возникнуть судебные споры.
На что обратить внимание в документах
Как правило, для приобретения жилья в ипотеку документы готовятся сотрудником банка. Управление Росреестра рекомендует заявителям проверить, правильно ли были записаны в документах фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и проживания, номер СНИЛС покупателя и продавца, серия и дата материнского сертификата. Важно посмотреть, как описано имущество: обязательно должны быть указаны кадастровый номер, адрес, площадь, назначение и стоимость объекта. Кроме того, в документах стоит указать ваш актуальный электронный адрес и номер телефона.
- Заявители иногда не проверяют внесенную в документы информацию, что приводит к приостановлению государственной регистрации. Особое внимание надо уделить пункту «стоимость объекта»: если приобретается дом с земельным участком, то должна быть указана как общая сумма сделки, так и стоимость каждого имущества в отдельности. Причем при сложении стоимости дома и земли должна получатся указанная в договоре общая сумма сделки. И эта же сумма должна быть прописана в скобках. Кроме того, надо учитывать, что здание может быть передано в залог только с земельным участком, на котором оно расположено. Действует и обратное правило: при передаче земельного участка в залог, передаются и все объекты недвижимости, которые на нем расположены, - обращает внимание Аделаида Гук.
Бывает, что, приобретая недвижимость в совместную собственность, в качестве залогодателя указывается только один из супругов. Вместе с тем оба супруга дают имущество в залог, поэтому единственно верный вариант в данном случае — чтобы оба супруга были указаны залогодателями. При этом должником в кредитном договоре может являться один из них. Кроме того, нужно помнить, что, если у семьи уже есть ипотека на этот объект, информация о ней должна быть прописана в договоре, а если в залог передается доля, то такой договор удостоверяется у нотариуса.
После того, как заявитель проверил документы, можно выходить на финишную прямую – сдавать документы на регистрацию ипотеки.
Зарегистрировать ипотеку
Обратиться за регистрацией ипотеки можно через сайт Росреестра (обычно кредитная организация делает это самостоятельно) или подав документы в многофункциональном центре. Срок регистрации ипотеки очень короткий – всего пять рабочих дней со дня поступления комплекта документов в регистрирующий орган.
Комплект документов минимальный: договор купли-продажи (в нем не всегда прописываются условия договора, поэтому при регистрации ипотеки в силу закона предоставляется также кредитный договор), закладная, согласие супруга, разрешение органов опеки (если есть несовершеннолетние дети). При продаже заложенного имущества потребуется еще один документ - согласие залогодержателя (банка). Согласие залогодержателя необходимо и при перепланировке.
Особенности регистрации ипотеки с участием несовершеннолетних
Сделки по отчуждению недвижимого имущества с участием несовершеннолетних проходят только через нотариуса (в соответствии со статьей 54 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости») и органов опеки и попечительства.
- При этом приобретать недвижимость несовершеннолетние могут без нотариуса, через законных представителей. С 14 до 18 лет они действуют с согласия законных представителей, которые должны рядом с подписью подростка написать «согласна» или «согласен» и поставить свою подпись. Согласие может быть написано и отдельно, такая форма также будет принята органом регистрации прав, - говорит Аделаида Гук.
Прекратить ипотеку
Если не внести в Единый государственный реестр недвижимости запись о прекращении ипотеки, в дальнейшем возникнут сложности при продаже квартиры. Когда покупатель закажет выписку и увидит ограничение в виде ипотеки, он может отказаться от покупки. Поэтому прекратить ипотеку желательно сразу после того, как внесен последний платеж. Росреестр эту услугу оказывает всего за три рабочих дня после поступления заявления в орган регистрации прав.
Ели выдавалась закладная, то заявление подается либо залогодателем (собственником), либо залогодержателем (кредитной организацией), либо совместно залогодателем и залогодержателем во всех случаях с представлением закладной, на которой поставлена отметка о том, что обязательство исполнено.
Если закладная не выдавалась, достаточно заявления залогодержателя, который подтверждает, что он выплатил ипотеку. Впрочем, в данном случае может быть и совместное заявление залогодержателя и залогодателя.
- Что касается электронных закладных, то заявление о прекращении ипотеки подается в электронном виде. После чего Управление Росреестра самостоятельно делает запрос в депозитарий банка о представлении заявления и депозитарий эту закладную аннулирует и хранит. Отмечу, что закладная в бумажном виде аннулируется органом регистрации прав и хранится в Росреестре, - рассказала Аделаида Гук.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 февраля 2020 14:14
В газете отражаются актуальные и интересные темы для осужденных. Социум
38
25 февраля 2020 14:02
Он пройдет в эту субботу, 29 февраля 2020 г. в Тольятти. Социум
67
25 февраля 2020 13:50
Верховный суд принял решение о включении НДС в оценку недвижимости. Социум
58
Здравоохранение
24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
279
23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
424
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
252
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
655
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
454
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15360
Туризм
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
300
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
32
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
464
Образование
25 февраля 2020 14:29
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой. Образование
45
22 февраля 2020 12:23
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
484
21 февраля 2020 19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка. Образование
465
Культура
25 февраля 2020 12:12В МХАТе им. Горького впервые за 15 лет открыли оркестровую яму благодаря гастролям Самарского театра оперы и балета
Был представлен спектакль «Три маски короля». Культура
113
24 февраля 2020 12:20
Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка. Культура
408
22 февраля 2020 10:25
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
437
Мир домашних животных
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
19
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
99
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
380
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
116
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
110
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
150
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
403
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
852
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2815
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1199
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2292
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1740
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
306
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
521
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
595
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1321
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1831
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1857
Мероприятия