Самарский водитель трамвая вошел в пятерку лучших в России

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Сергей работает водителем в Кировском трамвайном депо МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» - на 13 маршруте.В Казани участникам Всероссийского конкурса нужно было не только продемонстрировать навыки управления подвижным составом, но и показать свои теоретические знания. Участие в пяти этапах оценивалось начислением баллов.Самарец получил максимальное количество баллов за теорию по устройству подвижного состава и знанию Правил дорожного движения – все это требовалось для прохождения первых двух этапов конкурса. При этом на 20 вопросов по ПДД он ответил за 52 секунды! А этот фактор также учитывался.На третьем этапе проверялось умение конкурсантов провести полную приемку вагона с проверкой работоспособности всех необходимых технических составляющих в течение 5-6 минут. С этим разделом конкурса самарец также справился на достойном уровне.Четвертый и пятый этапы конкурса – проверка водительских умений конкурсанта в условиях «скоростного вождения» и при «комфортном вождении», которое было введено в этом году впервые. Мерилом аккуратности конкурсанта в последнем была кружка, наполненная водой – ее по условиям испытания водитель должен был довезти до финиша, не разлив. Здесь тоже не маловажную роль играли время прохождения и умение быстро и аккуратно затормозить. В этих конкурсах Сергей также показал стабильно высокие результаты.Итогом участия представителя МП г.о. Самара «ТТУ» в конкурсе стали 62,4 балла и 4 место. Отметим, что от призового 3-го места его отделил лишь 1 балл. Победил же представитель из г. Екатеринбург.Чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, Сергею Панину сначала пришлось стать лучшим в городских соревнованиях, которые проводились этим летом в Самаре. Первоначально трех асов вождения выбирало каждое из самарских депо, после чего 9 лучших водителей трамваев соревновались между собой.В городском конкурсе Сергей стал лучшим. Причем он принимал участие в подобных конкурсах - городском и всероссийском - впервые.Подобные Всероссийские соревнования проводятся раз в два года в городах-миллионниках. В этом году более 30 участников из 24 городов встретились в Казани, чтобы продемонстрировать свои умения.Самара принимала такие соревнования в 2015 году.Целью конкурса «Лучший водитель трамвая» является повышение уровня профессиональной подготовки водителей, что предусмотрено направлением «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации