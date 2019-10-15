Самарский опыт по организации учебного сопровождаемого проживания инвалидов перенимают соседние регионы

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Специалисты кинологической службы, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» проведут практическое занятие иурок по формированию бытовых навыков (уборка помещения, приготовление пищи и др.).О том, какую помощь оказывают людям с ментальной инвалидностью в Самарской области, губернские специалисты рассказали на Фестивале реабилитационных программ «Другие?», который прошел 9 октября в Казани. С докладом об организации учебного сопровождаемого проживания выступилапредседатель Правления СГОО ДИИД «Парус надежды» И.Д. Кириллова.Специалисты из Ульяновска, которые заинтересовались положительным опытом самарских коллег, приедут посмотреть, как эта работа организована на практике, передает пресс-служба облправительства.