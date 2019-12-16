Самарский министр увидела причину низкой рождаемости в женской неуверенности в мужчинах

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Однако г-жа Антимонова считает, что вопросы были составлены некорректно, оттого и получен такой результат. «Мы проанализировали: между общим коэффициентом рождаемости и размером среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников организаций значимой связи нет, — цитирует речь министра на семинаре газета „Город Н-ск“. — Не поймите неправильно! Я за то, чтобы улучшать благосостояние граждан. Просто приведу в пример другие регионы, где опросы проводились более корректно, и на первое место женщины поставили отсутствие уверенности в мужчине. То есть женщина готова родить только одного ребенка, понимая, что его она сможет поднять и одна».Это стало поводом для Марины Антимоновой вновь поднять тему утраченных семейных ценностей и выразить сожаление по поводу того, что современные молодые люди уже не только все реже ходят в загс, но даже гражданским браком не живут, а отношения строят в интернете.