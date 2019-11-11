Самарские полицейские, несущие службу в Чечне, приняли участие в отработке действий в составе маневренных групп

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Сотрудники самарской полиции практически полгода находятся в длительной служебной командировке на территории Чеченской Республики. Сводный отряд правоохранителей из Самарской области несет службу в Веденском районе Чеченской Республики. На протяжении всего этого времени самарские полицейские принимают активное участие в служебной деятельности и спортивной жизни Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России по Чеченской Республике. Самарцы неоднократно занимали призовые места в различных соревнованиях, а успехи в служебной деятельности регулярно отмечаются руководством ВОГОиП.Так на днях самарские полицейские приняли участие в открытии учебного городка, предназначенного для отработки действий в составе маневренных групп. С их участием на новом спортивном объекте проведены тактико-специальные занятия, где наши земляки продемонстрировали свое умение работать в составе маневренных групп, а также владение навыками доврачебной помощи при различных ранениях и травмах.По результатам проведенных тактико-специальных занятий руководством ВОГ МВД России в Чеченской Республике, действиям сотрудников ОГ ВОГОиП МВД России по Веденскому району Чеченской Республики дана высокая оценка по грамотным и слаженным действиям в составе маневренной группы."Я не сомневался, что мои коллеги достойно выступят и покажут отличный результат, ведь мы много времени посвящаем тренировкам, чтобы в нужный момент быть готовыми прийти на помощь,"- рассказал начальник Оперативной группы ВОГОиП МВД России по Веденскому району Чеченской Республики Сергей Чагаев, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области