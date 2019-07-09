Самарские активисты ОНФ отправились в экологический поход по Самарской Луке

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– оказание помощи национальному парку «Самарская Лука», проведение анализа экологической ситуации края и составление интерактивной экологической карты с нанесением мест несанкционированных свалок. На всем следовании маршрута взрослые и дети будут проводить экологический десант по берегу залива и протоки реки Волги, встречаться с экологами, этнографами, мастерами народных промыслов, знакомиться с культурными и историческими памятниками Самарской области.Подобные походы стали традиционными. Например, в прошлом году ребята вместе со взрослыми очистили береговую линию реки Волги и прилегающийпляж от бытового мусора в районе села Рождествено общей протяженностью около 5 км, прочистили всю территорию по пути следования от села Ширяеводо горы Верблюд, провели благоустройство прибрежной зоны рядом с храмом Святителя Пантелеймона в городе Отрадном. За две недели похода егоучастники собрали почти 120 мешков мусора. Подобные походы для юных жителей города – это не только элемент воспитания, но и возможностьпознакомиться с красотами родного края, его историческими и культурными достопримечательностями, а также окунуться в увлекательное приключение,считает Семин.«Во всех населенных пунктах у нас запланирована своя программа добрых дел. Так, например, участники похода проведут экологический десант поКрасноглинскому и Волжскому району. Я уверен, что мы не только выполним поставленные перед нами задачи, но и перевыполним их на 100, на 200процентов», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Самарской областиВ 2019 г. за две недели похода, участники акции «Неси добро» очистят от мусора более 50 километров береговой линии.«В этом году мы приступаем к созданию 3D фотокарты туристических троп, для того, чтобы наши потенциальные гости, перед тем как выбратьтуристический маршрут по Самарской области, могли его просмотреть. Мы взяли специальное оборудование и будем составлять цифровую карту. Такженовшество этого года - кроме пешеходного путешествия, ребята будут сплавляться по реке Сок», - рассказал Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской областиПоход юных экологов начался с праздничной программы. На площадке возле площади Славы выступили детские творческие коллективы и вокалисты.По традиции в финале праздника в небо запустили воздушные шары с сертификатом на получение смартфона. В этом году шары оснащены системой отслеживания, чтобы организаторы могли наблюдать за ними в режиме онлайн, передает пресс-служба самарского отделения ОНФ.Фото: пресс-служба самарского отделения ОНФ