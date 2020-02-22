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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область стала абсолютным лидером ПФО в первом конкурсе президентских грантов

22 февраля 2020 16:36
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От нашего региона лучшими признаны 65 проектов - они получат президентские гранты на сумму более 110 млн рублей.
Подведены итоги первого конкурса президентских грантов. Безоговорочным лидером в Приволжском федеральном округе стала Самарская область.

 От нашего региона лучшими признаны 65 проектов - они получат президентские гранты на сумму более 110 млн рублей. На втором месте - Пермский край с 32 проектами (около 67 млн руб.), третью строчку заняла Нижегородская область - 36 проектов на 61 млн рублей. Меньше всего у Республики Марий Эл - 4 заявки почти на 6 млн рублей, передает sova.info.

Напомним, гранты Президента страны Владимира Путина получают социально значимые проекты, которые призваны улучшить жизнь в регионе. Одним из них, например, является "Том Сойер Фест" - фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры приводят в порядок здания, за которые "никто не берётся", потому что официально они не являются памятниками архитектуры. Этот самарский проект вошёл в топ-100 лучших проектов России 2017 года.

Всего же на первый конкурс в 2020-м поступило более 9300 заявок от почти 8 тысяч НКО. В результате в числе победителей оказалось порядка 2 тысяч организаций, которые получат в целом свыше 4 млрд рублей. К слову, почти такую же сумму - 3,7 млрд рублей - победители планируют привлечь для софинансирования своих проектов.

Самарская область в этом году улучшила свои показатели вдвое: в 2019-м от 63 региона победил 31 проект и получил президентский грант в размере 62,2 млн рублей. И это то, что касается первого конкурса. Впереди - второй. Приём заявок на него начнётся уже 26 февраля и продлится до 31 марта. Итоги подведут в июне. 
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Комментарии


Социум
22 февраля 2020  19:00
Будьте внимательны и осторожны!
По Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. На дорогах гололедица
Будьте внимательны и осторожны! Социум
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22 февраля 2020  16:36
От нашего региона лучшими признаны 65 проектов - они получат президентские гранты на сумму более 110 млн рублей.
Самарская область стала абсолютным лидером ПФО в первом конкурсе президентских грантов
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