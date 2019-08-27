Самарская область представила новейшие разработки в сфере авиапромышленности на МАКСе
27 августа 2019 14:11
94
Самарская область, которая является крупнейшим авиакосмическим центром страны, представляет на МАКС последние разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, в том числе модель уникального двигателя НК-33, стратегической авиации, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда малой авиации. Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов. Дмитрий Азаров пообщался с участниками выставки и осмотрел представленные экспонаты.
«Аэрокосмическая отрасль является одной из базовых отраслей для экономики региона, это отрасль нашей традиционной специализации. Компетенции мы здесь сохраняем, восстанавливаем и преумножаем, — отметил Дмитрий Азаров. — Участие в МАКСе является крайне важным для нашего региона».
Компания ООО «Авиатех» на МАКСе презентует самарский самолет-амфибию Л-142 МШ и самолет-амфибию Л-145. Директор компании Матвей Щелочков рассказал, что первый опытный образец Л-142 построен еще в 2005 году главным конструктором Алексеем Анненковым. На данный момент производится несколько версий самолета, которые используются авиакомпаниями по всей России, в том числе для патрулирования территории Крайнего Севера, мониторинга рыбных хозяйств, доставки почты и продовольствия в труднодоступные населенные пункты, экстренной доставки людей в медицинские учреждения.
Еще один экспонент выставки, который привез на авиасалон гидросамолеты – НПО ООО «Аэроволга». Компания с 2002 года занимается разработкой и проведением научно-исследовательских работ в области создания новой авиационной техники, в том числе с применением методов натурального и математического моделирования, а также проводит опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации, модификации авиационной техники.
Представители компании отметили, что в прошлом году группа российских пилотов на самолетах-амфибиях их производства совершила международный кругосветный перелет над Северным Ледовитым океаном. В кругосветном перелете были задействованы три самолета-амфибии — это два ЛА-8 и один «Борей». Модели воздушных судов именно такого образца представлены сегодня в Жуковском.
На выставке Самарской области широко представлены разработки региональных предприятий в области автономных аппаратов. К примеру, группа компаний «Разумные Решения» представила Губернатору и гостям выставки модель автономного необитаемого надводно-подводного аппарата «Калан». Аппарат предназначен для отбора проб водной среды, изысканий и измерений параметров подводных объектов, поиска затонувших объектов и обслуживания гидротехнических сооружений.
Также на МАКС участники могут ознакомиться с беспилотным летательным аппаратом мультироторного типа «Сокол». Дрон способен в автоматическом режиме патрулировать лесные массивы на предмет обнаружения очагов возгорания или незаконных вырубок, определять местоположение людей, заблудившихся в лесу или терпящих бедствие в воде, проводить химическую разведку и анализ атмосферы на предмет загрязнения. «Сокол» уже сейчас активно применяется в регионе: испытания продемонстрировали огромный потенциал системы, особенно в рамках развития программы «Цифровой город».
Беспилотный летательный аппарат, предназначенный для использования в гражданских целях, Дмитрию Азарову продемонстрировал и «Кластерный инжиниринговый центр Самарской области». Аппарат «Оса» высотой всего 30 см и весом 700 гр. может быть задействован в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в отработке методов и алгоритмов управления группировками ДПЛА.
Флагманское предприятие Самаркой области РКЦ «Прогресс» в этом году на МАКС представлено на стендах госкорпорации «Роскосмос». Крупнейший космический центр страны в Жуковский привез макеты не только легендарных ракет-носителей «Союз ФГ», «Союз-2», «Союз-СТ», «Союз-2», но и перспективной двухступенчатой РН «Союз-5», а также макеты космических аппаратов «Ресурс-П», «Бион-М», перспективного космического аппарата «Обзор-Р», опытно-технологического малого космического аппарата «Аист – 2Д».
Другой промышленный гигант региона — ПАО «Кузнецов» — знакомит всех желающих с макетом уникального как по своей конструкции, так и по надежности двигателя НК-33.
«Ключевой проект ПАО «Кузнецов» на данный момент — восстановление производства модернизированного двигателя НК-32 серии 02 для стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М2», — отметили представители предприятия.
Двигатель предназначен для работы на первой ступени «лунной» ракеты и может быть использован повторно до 10 (!) раз. Это настоящий провыв в области строения ракетных двигателей, так как на данный момент любой, даже самый современный мировой двигатель, является одноразовым и не подлежит вторичной эксплуатации.
Сейчас жидкостный ракетный двигатель НК-33 проходит летно-космические испытания. Некогда «замороженный» проект подтвердил свою состоятельность во время запусков легкой ракеты-носителя Союз 2.1-в.
Завершая осмотр выставки, Дмитрий Азаров подчеркнул, что участие в МАКС-2019 в очередной раз продемонстрирует научно-технический потенциал Самарской области и привлечет новые инвестиции в регион: «Порядка 20 наших предприятий представляют себя, свои научные разработки, свою продукцию на МАКС. И это происходит как на нашем стенде, специально организованном для того чтобы, небольшие, средние предприятия, а также наши университеты могли представить свои разработки, так и в рамках павильонов госкорпораций таких, как «Ростех» и «Роскосмос». На стендах госкорпораций уже представлены крупнейшие предприятия, составляющие аэрокосмическую славу не только Самарской области, но и всей России. Мы рассчитываем, что здесь мы найдем новых партнеров для наших предприятий и для нашего региона», — сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 августа 2019 14:35
Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании по Загородному парку. Социум
77
27 августа 2019 14:34
Первый праздник прошёл в 2010 году и с тех пор стал традиционным развлекательным событием в жизни города. Социум
69
27 августа 2019 14:11
Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов. Социум
93
Здравоохранение
27 августа 2019 12:49
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
107
27 августа 2019 09:14
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
175
26 августа 2019 23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится. Здравоохранение
276
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14284
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14251
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14355
Туризм
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
125
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
199
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
268
Образование
27 августа 2019 14:23
Прямой эфир запланирован на 29 августа. Образование
97
27 августа 2019 10:29
Служба также выдала около 12 тысяч предписаний о ремонте зданий, благоустройстве территорий, покупке оборудования для пищеблоков. Образование
133
26 августа 2019 14:54
Среди них макет малого космического аппарата (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-3». Образование
333
Культура
27 августа 2019 13:40
В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Культура
83
27 августа 2019 12:43
Уже сейчас готовится заявка для участия в следующем году. Культура
109
27 августа 2019 11:50
После реставрации здесь откроется первый в России филиал музея. Культура
133
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15004
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
57
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14475
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1156
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
130
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
507
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1276
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
628
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2074
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
337
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
632
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
441
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
600
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
961
Мероприятия