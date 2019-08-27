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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область представила новейшие разработки в сфере авиапромышленности на МАКСе

27 августа 2019 14:11
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Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов.
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начал работу международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Авиасалон проводится раз в два года при поддержке Администрации Президента России и Правительства РФ. В нем традиционно принимают участие ключевые фигуры отечественной и международной авиационной и космической промышленности, представители федеральных и региональных органов власти. Делегацию Самарской области на МАКС возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Стоит отметить, что собственный стенд с презентацией ключевых разработок в авиакосмической отрасли наш регион представляет впервые с 2013 года.

Самарская область, которая является крупнейшим авиакосмическим центром страны, представляет на МАКС последние разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, в том числе модель уникального двигателя НК-33, стратегической авиации, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда малой авиации. Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов. Дмитрий Азаров пообщался с участниками выставки и осмотрел представленные экспонаты.

«Аэрокосмическая отрасль является одной из базовых отраслей для экономики региона, это отрасль нашей традиционной специализации. Компетенции мы здесь сохраняем, восстанавливаем и преумножаем, — отметил Дмитрий Азаров. — Участие в МАКСе является крайне важным для нашего региона».

Компания ООО «Авиатех» на МАКСе презентует самарский самолет-амфибию Л-142 МШ и самолет-амфибию Л-145. Директор компании Матвей Щелочков рассказал, что первый опытный образец Л-142 построен еще в 2005 году главным конструктором Алексеем Анненковым. На данный момент производится несколько версий самолета, которые используются авиакомпаниями по всей России, в том числе для патрулирования территории Крайнего Севера, мониторинга рыбных хозяйств, доставки почты и продовольствия в труднодоступные населенные пункты, экстренной доставки людей в медицинские учреждения.

Еще один экспонент выставки, который привез на авиасалон гидросамолеты – НПО ООО «Аэроволга». Компания с 2002 года занимается разработкой и проведением научно-исследовательских работ в области создания новой авиационной техники, в том числе с применением методов натурального и математического моделирования, а также проводит опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации, модификации авиационной техники.

Представители компании отметили, что в прошлом году группа российских пилотов на самолетах-амфибиях их производства совершила международный кругосветный перелет над Северным Ледовитым океаном. В кругосветном перелете были задействованы три самолета-амфибии — это два ЛА-8 и один «Борей». Модели воздушных судов именно такого образца представлены сегодня в Жуковском.

На выставке Самарской области широко представлены разработки региональных предприятий в области автономных аппаратов. К примеру, группа компаний «Разумные Решения» представила Губернатору и гостям выставки модель автономного необитаемого надводно-подводного аппарата «Калан». Аппарат предназначен для отбора проб водной среды, изысканий и измерений параметров подводных объектов, поиска затонувших объектов и обслуживания гидротехнических сооружений.

Также на МАКС участники могут ознакомиться с беспилотным летательным аппаратом мультироторного типа «Сокол». Дрон способен в автоматическом режиме патрулировать лесные массивы на предмет обнаружения очагов возгорания или незаконных вырубок, определять местоположение людей, заблудившихся в лесу или терпящих бедствие в воде, проводить химическую разведку и анализ атмосферы на предмет загрязнения. «Сокол» уже сейчас активно применяется в регионе: испытания продемонстрировали огромный потенциал системы, особенно в рамках развития программы «Цифровой город».

Беспилотный летательный аппарат, предназначенный для использования в гражданских целях, Дмитрию Азарову продемонстрировал и «Кластерный инжиниринговый центр Самарской области». Аппарат «Оса» высотой всего 30 см и весом 700 гр. может быть задействован в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в отработке методов и алгоритмов управления группировками ДПЛА.

Флагманское предприятие Самаркой области РКЦ «Прогресс» в этом году на МАКС представлено на стендах госкорпорации «Роскосмос». Крупнейший космический центр страны в Жуковский привез макеты не только легендарных ракет-носителей «Союз ФГ», «Союз-2», «Союз-СТ», «Союз-2», но и перспективной двухступенчатой РН «Союз-5», а также макеты космических аппаратов «Ресурс-П», «Бион-М», перспективного космического аппарата «Обзор-Р», опытно-технологического малого космического аппарата «Аист – 2Д».

Другой промышленный гигант региона — ПАО «Кузнецов» — знакомит всех желающих с макетом уникального как по своей конструкции, так и по надежности двигателя НК-33.

«Ключевой проект ПАО «Кузнецов» на данный момент — восстановление производства модернизированного двигателя НК-32 серии 02 для стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М2», — отметили представители предприятия.

Двигатель предназначен для работы на первой ступени «лунной» ракеты и может быть использован повторно до 10 (!) раз. Это настоящий провыв в области строения ракетных двигателей, так как на данный момент любой, даже самый современный мировой двигатель, является одноразовым и не подлежит вторичной эксплуатации.

Сейчас жидкостный ракетный двигатель НК-33 проходит летно-космические испытания. Некогда «замороженный» проект подтвердил свою состоятельность во время запусков легкой ракеты-носителя Союз 2.1-в.

Завершая осмотр выставки, Дмитрий Азаров подчеркнул, что участие в МАКС-2019 в очередной раз продемонстрирует научно-технический потенциал Самарской области и привлечет новые инвестиции в регион: «Порядка 20 наших предприятий представляют себя, свои научные разработки, свою продукцию на МАКС. И это происходит как на нашем стенде, специально организованном для того чтобы, небольшие, средние предприятия, а также наши университеты могли представить свои разработки, так и в рамках павильонов госкорпораций таких, как «Ростех» и «Роскосмос». На стендах госкорпораций уже представлены крупнейшие предприятия, составляющие аэрокосмическую славу не только Самарской области, но и всей России. Мы рассчитываем, что здесь мы найдем новых партнеров для наших предприятий и для нашего региона», — сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
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