Самарская область – лидер по количеству заявок на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности

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Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», инициированным Президентом страны Владимиром Путиным, предусмотрено заключение 320 соответствующих соглашений с компаниями к 2024 году. КППК – один из ключевых механизмов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции.Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.В итоговый перечень, утвержденный межведомственной комиссией, были включены 711 заявок от компаний из 69 регионов.Самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок (40), далее в перечне Московская область (39), Свердловская область (32), город Москва и Нижегородская область (по 31).Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что на сегодняшний день половина компаний, подавших заявки, это предприятия машиностроительного комплекса, а также металлургии и химической промышленности. «Реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит предприятиям региона увеличить объем экспортной выручки к 2024 году по отношению к базовому 2017 году в 3,1 раза», - отметил Михаил Жданов.К слову, около 25% всех заявок субъектов РФ, представленных в перечне, также связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения. Единый перечень производителей, реализующих КППК, размещен в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и доступен для авторизованных пользователей.«Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5 трлн рублей. В целом наша программа рассчитана на предоставление промышленности льготных кредитов в размере 7 трлн рублей. С учетом востребованности у промышленного бизнеса данной программы, планируем запустить проведение второго отбора уже в первом квартале 2020 года», - прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, передает пресс-служба облправительства.