Самара приняла участие в экспериментальном заезде беспилотного автомобиля StarLine

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Сейчас маршрут беспилотника проходит через семь городов России: Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург и Пермь.15 июня состоялась презентация беспилотного автомобиля для жителей города и представителей СМИ. Участники мероприятия познакомились с беспилотными технологиями, пообщались с разработчиками проекта и приняли участие в тест-драйве беспилотника.16 июня в Самаре прошел автоквест «Найди беспилотник в своем городе»: горожане искали на улицах города умный автомобиль с помощью портала спутникового мониторинга.Цель экспериментального проезда бепилотника StarLine - тестирование реализованных в автомобиле беспилотных технологий с использованием нового оборудования, сбор данных для создания высокоточной карты российских дорог для беспилотного транспорта.Полгода назад, в рамках подготовки к конкурсу «Зимний город», произошло серьезное усовершенствование автомобиля: были установлены две дополнительные камеры и четыре дополнительных лидара, рассчитанных на работу при температурах до -30-40 °С, серьезно модернизирована вычислительная подсистема, передает пресс-служба НПО СтарЛайн.Фото: пресс-служба НПО СтарЛайн