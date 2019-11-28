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Новости /  Общество /  Социум  

Сафронов — об инциденте с застрявшим в унитазе сыном: Надо относиться с юмором

28 ноября 2019 20:58
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Художник рассказал, что Лука сильно расстроился из-за появления в Сети пикантного видео.
Российский художник Никас Сафронов прокомментировал инцидент с его сыном Лукой Затравкиным, застрявшим в унитазе самолёта, передает life.ru.

— Произошёл бытовой случай, надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: "И жил грешно, и умер смешно..." — сказал изданию "Дни.ру" Сафронов.

Художник пояснил, что Лука случайно нажал кнопку смыва, из-за чего и произошла неприятная ситуация.

— Это знак: нужно быть осторожным в туалетах, причём всем... Так как Лука мой сын и известный пианист, теперь об этом говорит вся страна. Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолёт не пускают, то людей в унитаз засасывает, — добавил он.

Сафронов также поделился, что сначала сын очень переживал по поводу появившегося в Сети видео, но потом смог успокоиться.



Фото:   соцсети


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Комментарии



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