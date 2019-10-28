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Новости /  Общество /  Социум  

СОУНБ присоединяется к «Ночи искусств – 2019»

28 октября 2019 16:43
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Джазовый концерт, мастер-классы по фотографии и иллюстрации, медицинская выставка документальных фото и мастерская медленного чтения ждут посетителей СОУНБ в «Ночь искусств-2019».
Джазовый концерт, мастер-классы по фотографии и иллюстрации, медицинская выставка документальных фото и мастерская медленного чтения ждут посетителей СОУНБ в «Ночь искусств-2019».

3 ноября 2019 г. в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14 а) начнется «Ночь искусств – 2019». Всероссийская акция в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет». Гостей и читателей в локациях библиотеки объединит тема модерна в культуре и искусстве. Интересно, что именно на рубеже XIX–ХХ веков, в период модерна, происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, а рождение новых осуществлялось через сближение и слияние различных видов и жанров.

В «Ночь искусств – 2019» все любители джаза смогут побывать на концерте джаз-группы «IV quintet» в отделе искусств библиотеки. Прозвучит вокальный и инструментальный джаз. Слушатели насладятся мелодиями Литл Ви́лли Джона, Генри Манчини, Mojo Juju, Roy Hargrove, Джорджа Гершвина.

Всего в этот вечер в СОУНБ будут работать восемь интеллектуальных площадок, прочтут пять культурологических лекций, запланировано два уникальных мастер-класса, состоятся две редких для жителей и гостей Самары экскурсии и три выставки.

Тем, кто интересуется фотографией, будет интересно посетить мастер-класс «Портфолио-ревю» от документального фотографа, кандидата технических наук Михаила Петрова-Милберга, лекцию руководителя «Школы психологической фотографии ReffLector» Ольги Усольцевой «Поле современной фотографии: законы, правила, тренды». Весьма любопытна выставка документальной фотографии «Медицина. Технологии. Человек»: в объективе авторов пациенты, которые возвращаются к жизни, благодаря виртуальной реальности ReviVR, хирурги и первый отечественный «навигатор» AUTOPLAN, помогающий им в операционной и т.д. А мастер-класс от иллюстратора студии Артемия Лебедева Яны Клинк обязателен для посещения всем неравнодушным к визуальным видам искусства. Будет возможность выбрать для себя интересные лекции, рассказывающие о модерне и его стилях. На «Ночи искусств» в библиотеке стартует проект «Искусство видеть: мастерская медленного чтения», который будут вести самарские искусствоведы.

Программа акции «Ночь искусств – 2019» в СОУНБ

18:00 – открытие выставки документальной фотографии «Медицина. Технологии. Человек» Самарского Государственного Медицинского университета (холл 2-го этажа);

18:00–19:00 и 20:00–21:00 – экскурсии в Музей книги и истории СОУНБ с посещением выставки к 180-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова «Жизнь замечательного человека», где представлены редкие издания рубежа XIX-ХХ веков;

18:30–19:30 – лекция «День, ночь и цена авангарда»

Лектор: Бурлина Елена Яковлевна, профессор, доктор философских наук, кандидат искусствоведения (многофункциональный зал, 2-й этаж);

18:30–19:30 – лекция «Поле современной фотографии: законы, правила, тренды»;

Лектор: Усольцева Ольга, куратор галереи Nostalgie Gallery, руководитель «Школы психологической фотографии ReffLector» (буфет, 2-й этаж);

19:00–20:00 – экскурсия по комплексной выставке изданий «Pro-Модерн: модерн в культуре и искусстве» (холл 2-го этажа);

19:00–20:00 – лекция «Между архаикой и модерном: как история искусства поверила в свою первобытность». Формат лекции необычный: это первое мероприятие в рамках проекта «Искусство видеть: мастерская медленного чтения». Чтение вслух фрагмента из книги Виля Мириманова «Искусство и миф» будет происходить вдумчиво и медленно с комментированием фрагментов, чтобы слушатели погрузились в мир искусства.

Лектор: Жердева Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного экономического университета (отдел редких книг, 1-й этаж);

19:30–20:30 – лекция «Самарские сюжеты в истории русского литературного модернизма»

Лектор: Георгий Квантришвили, литератор, краевед (краеведческий отдел 2-й этаж);

20:00–21:30 – лекция «Русская футуристическая книга: бунтующий феномен русского искусства начала XX века: стихи и проза на обоях, синтез искусств и хулиганства. Как появился и чем стал эксперимент художников Русского Авангарда»

Лектор: Волкова Дарья, искусствовед (многофункциональный зал, 2-й этаж).

С 19:00 до 21:00 будут проходить мастер-классы:

- по фотографии: «Портфолио-ревю»

Ведущий: Михаил Петров-Милберг, кандидат технических наук, документальный фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, выпускник школы современной фотографии FotoDepartament (отдел иностранной литературы, 3-й этаж);

- по иллюстрации: «Введение в творческое состояние».

Ведущий: Яна Клинк, иллюстратор Студии Артемия Лебедева, преподаватель иллюстрации на кафедре Инновационного проектирования в Самарском Государственном Архитектурно-Строительном институте (галерея «Новое пространство», 1-й этаж);

21:00–22:00 Концерт джаз-группы «IV quintet» (отдел искусств, 2-й этаж)

Исполнители:

Ирина Варламова – саксофон (организатор фестиваля «Джазовый Голос Самары»);
Елена Рыбакова – вокал;
Вячеслав Вейкин – гитара;
Алексей Щеглов – бас-гитара;
Роман Попов – ударные;
Ульяна Стаханова – вокал (победительница «Джазовый Голос Самары – 2019»),
Ксения Егорова – вокал (призер (2-е место в фестивале «Джазовый Голос Самары – 2018»),
Алена Скакова – вокал (участник финала «Джазовый Голос Самары – 2018»),
Баркова Анастасия – вокал (участник финала «Джазовый Голос Самары – 2018»).

Весь вечер в отделе искусств будет работать выставка изданий «Джазовые зарисовки», где можно будет познакомиться с литературой о джазе и даже взять что-то из экспонатов с собой почитать.

Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.
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