Шойгу дал старт Пятым Армейским международным играм
3 августа 2019 22:10
91
- Уверен, вы сможете проявить силу духа и твёрдость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю Пятые Армейские международные игры открытыми! - обратился Шойгу к участникам соревнований.
Министр назвал АрМИ-2019 заметным мировым событием, которое с каждым годом набирает популярность и приобретает всё больше горячих поклонников. Он напомнил, что игры продлятся две недели. За это время в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран.
Соревнования продлятся до 17 августа и будут включать 31 конкурс, из которых 16 — на территории России, четыре — в Китае, три — в Казахстане, по два — в Белоруссии и Иране и по одному — в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям АрМИ-2019.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 августа 2019 23:03
Гости мероприятия съели в общей сложности 27 тысяч порций шашлыка, который приготовили лучшие повара популярных ресторанов Москвы. Социум
71
3 августа 2019 22:10
На АрМИ-2019 в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран. Социум
87
3 августа 2019 21:04
Путин подписал законы, уточняющие определение "шпионских устройств". Социум
120
Здравоохранение
3 августа 2019 12:16
Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Здравоохранение
216
2 августа 2019 17:34
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города... Здравоохранение
365
2 августа 2019 11:11
Сотрудники кинули клич в социальных сетях. Здравоохранение
234
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14134
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14146
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14286
Туризм
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
289
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
255
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
416
Образование
2 августа 2019 12:44
Им стал Геннадий Котельников. Образование
290
31 июля 2019 13:19
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
642
29 июля 2019 16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
369
Культура
2 августа 2019 15:20
Афиша мероприятий. Культура
393
2 августа 2019 14:36
5 августа в день рождения художника Ильи Ефимовича Репина. Культура
321
1 августа 2019 18:08
Культура
623
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14896
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14398
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1099
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1574
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
327
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
594
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
413
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
545
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
482
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
380
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
463
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
792
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
804
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
714
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
923
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
925
Мероприятия