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- Хорошая новость для жителей 5-й просеки Самары: земельный участок под строительство новой школы, передачей которого из федеральной в муниципальную собственность я занимался с весны, окончательно перешёл в город. Обратной дороги больше нет: школе на 5-й просеке - быть!