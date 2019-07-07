Росстат назвал наиболее подорожавшие и подешевевшие продукты по итогам 2018 года
7 июля 2019 16:27
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Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля). Посевы просо были резко сокращены в 2018 году, в связи с чем урожай в прошлом году был существенно ниже, чем в предыдущие годы, отметила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Сокращение посевных площадей просо — это давний тренд, поскольку пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее из оборота», — пояснила Снитко.
Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Цены на яйца очень часто демонстрируют сюрпризы, они сложно прогнозируемы. «Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привезти к резкому скачку цены», — объяснила аналитик Газпромбанка. Кроме того, прошлом году в ряде российских регионов были вспышки птичьего гриппа. Неблагополучными с точки зрения ситуации по гриппу птиц, по данным Россельхознадзора, были 15 российских регионов (.pdf). Вспышки высокопатогенного гриппа птиц, в частности, были в Ростовской, Воронежской, Курской, Самарской и Пензенской областях.
Цены на газомоторное топливо (преимущественно бензин) возросли на 30,8%. Основным драйвером роста цен на газомоторное топливо, как и для всего топливного рынка в целом, стало значительное повышение ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В апреле 2018 года нефтяные цены перешли к активному росту, что отразилось в ускорении темпов роста цен на газомоторное топливо почти в три раза — до 13,8% в мае против 4,3% в апреле. Если ценовой рост бензина в прошлом году сдерживался в рознице усилиями «ручного управления» (с помощью договоренностей между нефтяной отраслью и правительством), то в биржевой плоскости наблюдалась противоположная ситуация — стоимость бензина продолжала расти. В результате сформировался повышенный спрос на газовое топливо за счет его сравнительной дешевизны, пояснил Покатович.
В 2019 году, однако, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. Подробных данных в разбивке по всем товарам пока нет.
Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%. Валидол теряет натуральные продажи, поскольку от него постепенно отказываются в пользу более современных препаратов, предположил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. При этом себестоимость производства скорее всего растет, и производителю приходится поднимать цену, чтобы не снижать доходность, указал он. При этом валидол все равно очень дешев: упаковка из десяти таблеток в 2018 году стоила 17 руб., по данным Росстата.
Какие товары быстрее всего дешевели в 2018 году
Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении. Рынок гречневой крупы фактически изолирован от всего мира, потому как гречку едят в основном только в России, пояснила Снитко. «Как только урожай большой, у всех производителей возникают товарные запасы, которые они стремятся распродать побыстрее. В прошлом году произошло именно это», — пояснила аналитик, подчеркнув, что урожайность гречихи волатильна. «Запрограммировать оптимальный объем производства для рынка, чтобы избежать ценовых шоков, весьма тяжело», — заключила она.
Цены на помидоры и огурцы снизились на 8,2% в годовом выражении, причем помидоры дешевели быстрее. В последние годы в России запускается много тепличных проектов по выращиванию томатов и огурцов, отметила Снитко. «Появляются новые производители, которые предлагают свою продукцию сетям, закупщики сетей начинают снижать цены», — предположила она.
Среди медикаментов «Эссенциале форте Н» снизился в цене на 7,2%. Препарат сталкивается с ростом конкуренции со стороны аналогов, в том числе и российских, заметил Беспалов. «К примеру, «Фосфоглив» еще в 2017 году обошел «Эссенциале» по натуральным продажам», — пояснил он, отметив, что производитель (французская Sanofi) реагирует на рост конкуренции снижением цен.
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