Россияне за год потратили $1 млрд на мобильные приложения и игры
16 января 2020 20:56
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Отмечается, что весь мировой рынок достиг 120 миллиардов долларов.
Лидером среди мобильных игр, на которые российские пользователи охотно тратили деньги, стал "Великий султан", разработанный китайской игровой студией Mechanist Internet Technologies. Однако точные данные по тратам в ней не раскрываются.
Среди неигровых мобильных приложений больше всего россияне тратили на "ВКонтакте" и музыкальное приложение Boom. Кроме того, с седьмой строчки на третью поднялся онлайн-кинотеатр ivi.
По числу скачиваний лидерскую позицию за собой сохранил WhatsApp, в нём также россияне провели больше всего времени за год. Одними из лидеров среди самых скачиваемых приложений стали также "Налоги ФЛ" Федеральной налоговой службы в категории "Финансы" и приложение Почты России в категории "Ретейл".
Популярность сервиса коротких видео TikTok среди россиян выросла до невероятного уровня — проводимое в нём время увеличилось на 860%. Чаще всего жители России использовали приложения категории "Еда и напитки", их популярность выросла на 237%.
Отмечается, что российские пользователи стали более серьёзно относиться к платежам за доступ к информации, контент и подписочную модель.
Однако стабильности от рейтингов игр не стоит ожидать — существует множество аналогов популярных приложений и лидеров рейтинга в следующем году предугадать практически невозможно. Кроме того, в части популярных приложений важно уделять внимание социально-демографическим показателям.
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Комментарии
Социум
16 января 2020 22:12
Владелец животного утверждает, что познакомился с ней на могиле целительницы в Челябинской области. Социум
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16 января 2020 20:56
Среди неигровых мобильных приложений больше всего россияне тратили на "ВКонтакте" и музыкальное приложение Boom. Социум
92
16 января 2020 20:45
Причина очень необычная. Социум
99
Здравоохранение
16 января 2020 12:54
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15 января 2020 11:39
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15 января 2020 11:12
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