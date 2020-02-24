Я нашел ошибку
Главные новости: 
Болельщики нашей команды встретились с футболистами, пополнившими самарский клуб этой зимой.
"Крылья Советов" презентовали новичков на "Самара Арене"
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9º.
В ближайшие сутки в СО ожидается мокрый снег с дождем
Самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
По его словам, страна, которая проводит подобную политику,
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
По предварительным данным, инфекция выявлена в анализах некоторых даже выздоровевших людей.
В Китае люди начали повторно заражаться коронавирусом
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту.
"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту
Поздравить Владимира Ивановича с юбилеем пришли многие.
Дмитрий Азаров поздравил Героя Советского Союза Владимира Чудайкина с 95-летием
МЧС СО о пожарной безопасности в многоквартирном доме.
За прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 пожара в многоквартирных жилых домах
сегодня  Понедельник, 24 февраля, 21:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/02:
USD 64.3
0.56
EUR 69.42
0.65
Новости /  Общество /  Социум  

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

24 февраля 2020 19:37
69
Самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.
В последнюю неделю зимы температура в России будет намного превышать норму, заявил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Синоптик уточнил, что самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.

При этом в Ростовской области норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае — на десять градусов. К середине недели в Краснодаре и Сочи метеорологи прогнозируют до плюс 17 градусов, в Крыму — до плюс 14-15.

В Москве погода будет на пять-восемь градусов теплее нормальной для этого времени года. При этом по ночам температура может опускаться в минусовые значения, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
24 февраля 2020  20:11
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9º.
В ближайшие сутки в СО ожидается мокрый снег с дождем
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9º.     Социум
70
24 февраля 2020  19:37
Самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.  Социум
65
24 февраля 2020  17:30
На площади имени Куйбышева в Самаре уже началась подготовка к проводам зимы.
На площади имени Куйбышева в Самаре уже началась подготовка к проводам зимы
Здесь установили огромную фигуру Масленицы. Праздничные мероприятия начнутся уже в понедельник, 24 февраля. Социум
383
Весь список

Здравоохранение
24 февраля 2020  16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту.
"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту.   Здравоохранение
124
23 февраля 2020  11:53
Президент Татарстана навестил эвакуированных с коронавирусного лайнера в Казань россиян
Президент Татарстана навестил эвакуированных с "коронавирусного" лайнера в Казань россиян
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
401
21 февраля 2020  11:57
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
243
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
651
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
451
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15359
Весь список
Туризм
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
112
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
17
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
454
Весь список
Образование
22 февраля 2020  12:23
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
464
21 февраля 2020  19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка.
В Самарской области прошел Международный День родного языка
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка.    Образование
452
21 февраля 2020  17:54
В Самаре к 2021 году построят планетарий и астрономический парк
В Самаре к 2021 году построят планетарий и астрономический парк
 На проектирование объекта планируется направить 16,4 миллиона рублей из городского бюджета, проект будет готов уже в этом году.  Образование
39
Весь список

Культура
24 февраля 2020  12:20
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка.  Культура
251
22 февраля 2020  10:25
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
425
21 февраля 2020  13:58
В Самаре стартует новый юбилейный сезон игр Официальной лиги КВН Самара
В Самаре стартует новый юбилейный сезон игр Официальной лиги КВН «Самара»
В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области. Культура
353
Весь список
Мир домашних животных
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
96
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
379
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15822
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
113
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
108
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
149
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
396
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
842
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2804
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1185
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2285
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1731
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
292
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
515
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
591
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1314
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1822
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1849
Весь список

Мероприятия
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные