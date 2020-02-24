Россиян предупредили об аномально теплой погоде

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Синоптик уточнил, что самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.При этом в Ростовской области норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае — на десять градусов. К середине недели в Краснодаре и Сочи метеорологи прогнозируют до плюс 17 градусов, в Крыму — до плюс 14-15.В Москве погода будет на пять-восемь градусов теплее нормальной для этого времени года. При этом по ночам температура может опускаться в минусовые значения, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.