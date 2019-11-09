Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды

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Специалисты обнаружили на губках 362 разновидности бактерий. Отмечается, что среди 77% исследуемых губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут стать причиной острых кишечных инфекций. Поверхности ручек и кнопок кухонных плит в 14% случаях также содержали этот вид бактерий.В связи с этим Роспотребнадзор советует менять принадлежности для мытья посуды не реже одного раза в неделю. Также для предотвращения распространения инфекций специалисты напоминают о необходимости мыть руки перед приемом пищи и после него, стирать раз в неделю кухонные полотенца, своевременно выносить мусор и использовать дезинфицирующие средства при мытья раковины и поверхностей вокруг.