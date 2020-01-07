Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
7 января 2020 17:53
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"Роспатент собрал топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 года, по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например искусственного интеллекта, big data", — рассказал собеседник агентства.
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов данное средство обладает низкой токсичностью, отметили в Роспатенте.
На втором месте оказался катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья. "Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в первую стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать в регионах с низким температурным режимом", — пояснили в ведомстве.
В пятерку самых интересных изобретений также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс-помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов и береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
В топ-10 изобретений 2019 года эксперты также включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата. В список также попали алгоритм компании "Яндекс" на базе машинного обучения, повышающий точность предоставления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожара в арктических условиях от "Газпром добыча Ямбург".
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На первом месте в списке оказалась разработка средства для подавления вируса Эбола. Социум
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