Роскомнадзор информирует предпринимателей и учреждения о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
10 сентября 2019 09:13
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На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»" а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.
Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-82.
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Комментарии
Социум
10 сентября 2019 13:44
В Самаре прием граждан будет вести Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Социум
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