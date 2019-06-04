Роскачество выявило в чае кишечную палочку
4 июня 2019 15:34
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Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок.
Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Однако в 10 пакетированных чаях (Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай") нашли группы бактерий кишечной палочки.
Кроме того, в пакетированном чае двух марок ("Краснодарский" и Dilmah) количество плесени превышало максимально допустимый уровень в три-четыре раза.
В 40 чаях специалисты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, не опасных для здоровья человека.
Нарушений вообще не обнаружили в таких чаях, как Akbar листовой, Lipton, Milford, Basilur, Greenfield (все пакетированные).
Пестицидов также не обнаружили в листовом чае "Традиция" и пакетированных Dilmah и Brooke Bond.
Следы восьми пестицидов присутствуют в пакетированных чаях Akbar, "Бодрость" и "Майский".
Специалисты также развеяли миф, что производители добавляют в пакетики остатки от сушки цельных листьев, листья других растений.
"Потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем", — говорится в сообщении.
Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы не было ни в одном образце.
Отмечается, что кипяток быстро темнеет, когда в него опускаешь пакет с чаем, – все потому, что мелкая фракция обеспечивает очень высокую экстрактивность. Это не говорит о наличии красителей в чае, добавили в ведомстве.
Ответ Dilmah
Представитель "Дилма Рус" Тусо Бориж в разговоре с РБК заявил, что в компании удивлены результатами исследования. По его словам, чаи Dilmah представлены в 120 странах и везде соответствует необходимым стандартам.
"Мы шокированы таким результатом", - добавил он.
Представитель компании подчеркнул, что образцы всех партий товара пройдут проверку, информацию о которой будет обнародована.
Здоровью не навредит
Как заявил RT генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, наличие кишечной палочки никогда не контролировалось в чаях. По словам эксперта, при заваривании чая горячей водой бактерии уничтожаются, следовательно, не могут нанести вреда здоровью. При этом Чантурия отметил богатый выбор чая, представленного на прилавках российских магазинов, назвав его "одним из лучших в мире".
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