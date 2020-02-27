Путин посетил российский "диснейленд". Дети не отпустили его без селфи
27 февраля 2020 23:07
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Первыми посетителями парка стали воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. При этом официальное открытие нового парка состоится 29 февраля.
Экскурсию для президента России по парку провёл мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что парк построили за три года, проект полностью частный, инвестиции составили $1,5 млрд. Сейчас гостям предлагают 35 развлечений, включая 27 аттракционов и пять шоу-программ. Скоро рядом с "Островом мечты" появится городской променад, на набережной откроется гостиница и будет выстроен креативный кластер.
Стоимость посещения российского аналога "диснейленда" составит от 1900 до 2900 рублей ― в зависимости от дня посещения и категории посетителей. Для пенсионеров, многодетных семей, ветеранов и людей с инвалидностью предусмотрены льготы.
Фото: РБК
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