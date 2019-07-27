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Новости /  Общество /  Социум  

Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

27 июля 2019 17:56
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Лодка затонула в годы Великой Отечественной войны, глубина погружения составляет 50 м.
Президент России Владимир Путин в субботу, 27 июля, погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть место гибели советской подлодки Щ-308 «Семга», затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает iz.ru. Как сообщает ТАСС, глубина погружения составляет 50 м.

Вместе с Путиным почтить память экипажа советской субмарины отправились министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Перед спуском на дно залива руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов рассказал им о борьбе советских подводников против нацистских захватчиков в Балтийском море.

Во время погружения один из водолазов в присутствии главы государства должен установить на затонувшую подлодку памятную табличку. После этого участники мероприятия почтят память погибших минутой молчания.

Остов «Семги» в мае 2018 года обнаружили участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Субмарина, которая была включена в состав Балтийского флота в 1940 году, уничтожила корабли противника общим водоизмещением 16 тыс. т. Погибла «Семга» в октябре 1942 года от взрыва немецкой мины. Экипаж подлодки составлял 40 человек. 

"Впечатления, я бы сказал, яркие", - поделился он с журналистами, когда вышел из батискафа, передает РИА Новости.

"Я не в первый раз погружаюсь под воду, - напомнил глава государства. - Поэтому впечатления (остались) не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели".

Путин сообщил, что не управлял батискафом во время погружения. По словам главы государства, сначала при спуске аппарата на дно поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, что позволило осмотреть подлодку со всех сторон.



Фото:   ТАСС
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Комментарии



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