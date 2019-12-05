Презентация культурно-просветительского проекта «Жигули» в Авангарде» состоялась на железнодорожном вокзале Самары

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В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Дмитрий Битюков, заместитель начальникаКуйбышевской железной дороги Сергей Блохин, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, директор Самарскогообластного художественного музея Алла Шахматова.Гостям был представлен новый интерьер вагона СВ фирменного поезда №9/10 «Жигули», главным элементом которого являются репродукции произведенийхудожников русского авангарда из коллекции Самарского областного художественного музея. Каждое купе получило имя художника, так в вагоне «Жигулей» теперь есть купе Каземира Малевича (картина «Жизнь в большой гостинице»), Елены Бебутовой («Пейзаж с пальмами»), Петра Кончаловского («Гора Кассис»), Михаила Ле Дантю («Портрет Фабри»), Аристарха Лентулова («Пейзаж с красным домом»), Михаила Менькова («Трамвай №6»), Николая Попова («Портретженщины в синей шляпе»), Василия Рождественского («Книги») и Ольги Розановой («Полет аэроплана»).«Ежегодно фирменный поезд «Жигули» перевозит четверть миллиона пассажиров, в октябре этого года наш поезд получил специальный приз Общественной палаты в номинации «Бренд региона». Для многих пассажиров именно с «девятки» начинается путешествие в Самару, поэтому мы решили сделать такой подарок гостям и жителям нашего города, поменяв привычный интерьер вагона», - отметил Дмитрий Битюков.В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт и открытая встреча руководства Куйбышевского филиала АО «ФПК» с пассажирами. Основная цель которого - построение обратной связи. Прямой диалог с пассажирами дает возможность выявить наиболее актуальные вопросы, связанные с пассажирскими перевозками и наметить пути их решения, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД