Представитель Самарской области стал победителем грантового конкурса форума «Таврида»

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«Мой проект – TvRadioKIDS – это большая практическая площадка для всех школьников, желающих научиться, усовершенствовать или получить новый опыт в производстве качественного медиаконтента. Каждый резидент платформы сможет окунуться в мир медиапрофессий. Ребята в возрасте от 7 до 16 лет пройдут обучение по нескольким дисциплинам: мастерство ведущего, блогинг, актерское мастерство и сценическое движение, техника и технология медиапроцессов, риторика и ораторское искусство. В целом проект направлен на развитие у детей устойчивого интереса к искусству медиа, повышение уровня творческого и профессионального мастерства и другое», – рассказал Павел.Всего в рамках творческой резиденции «Таврида Лит» на грантовый конкурс были поданы 33 заявки. Победителями стали 13 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 10 млн рублей суммарно, передает пресс-служба Центра развития культурных инициатив.Фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив