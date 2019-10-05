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Новости /  Общество /  Социум  

Представитель Самарской области стал победителем грантового конкурса форума «Таврида»

5 октября 2019 14:29
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На конкурсе Павел представил тренинговую медиаплатформу для детей и подростков «TvRadioKIDS» и выиграл 1 млн 600 тысяч рублей на его реализацию.
5 октября в Крыму подвели итоги грантового конкурса творческой резиденции «Таврида Лит». Одним из победителей стал Павел Аверин из Самарской области. На конкурсе Павел представил тренинговую медиаплатформу для детей и подростков «TvRadioKIDS» и выиграл 1 млн 600 тысяч рублей на его реализацию.

«Мой проект – TvRadioKIDS – это большая практическая площадка для всех школьников, желающих научиться, усовершенствовать или получить новый опыт в производстве качественного медиаконтента. Каждый резидент платформы сможет окунуться в мир медиапрофессий. Ребята в возрасте от 7 до 16 лет пройдут обучение по нескольким дисциплинам: мастерство ведущего, блогинг, актерское мастерство и сценическое движение, техника и технология медиапроцессов, риторика и ораторское искусство. В целом проект направлен на развитие у детей устойчивого интереса к искусству медиа, повышение уровня творческого и профессионального мастерства и другое», – рассказал Павел.

Всего в рамках творческой резиденции «Таврида Лит» на грантовый конкурс были поданы 33 заявки. Победителями стали 13 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 10 млн рублей суммарно, передает пресс-служба Центра развития культурных инициатив. 



Фото:    пресс-служба Центра развития культурных инициатив
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