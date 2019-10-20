Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника пищевой промышленности

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Пищевая промышленность является одним из наиболее значимых, востребованных, динамично развивающихся секторов региональной экономики. Практически каждый житель губернии является потребителем продуктов питания и напитков, производимых на местных предприятиях. Продукция нашего пищепрома завоевала любовь и доверие покупателей не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами.В Самарской области есть по-настоящему легендарные крупные предприятия, продукция которых известна многим поколениям наших земляков и давно стала признанным брендом, неоднократно завоевывала дипломы и медали многих престижных выставок и конкурсов. Вместе с тем большой вклад в обеспечение самарцев продуктами питания вносят представители малого и среднего бизнеса, которые составляют сегодня 90% от общего числа производителей пищевой продукции. Для того, чтобы поддержать самарского производителя, мы разработали и внедрили знак качества для товаров, которые производятся в нашей области. Искренне рассчитываю, что появление такой маркировки вкупе с другими мерами поддержки будет способствовать привлечению внимания потребителей к товарам местного производства, продвижению и увеличению рынка сбыта, созданию привлекательного имиджа региона.Дорогие земляки, работники и ветераны пищепрома! Уверен, что ваш профессионализм, сохранение добрых традиций отрасли, неустанная забота о повышении качества и доступности продукции послужат основой для обеспечения конкурентоспособности отрасли. Мы и впредь будем создавать все условия для того, чтобы ваш бизнес развивался успешно.Искренне благодарю вас за ответственное отношение к работе, мастерство и любовь к профессии, умение вкладывать душу в порученное дело. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, стабильности, вдохновения и дальнейших успехов в труде!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров