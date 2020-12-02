Полицейские в Самарской области проводят операцию "Должник"

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В рамках операции «Должник» сотрудники полиции совместно с судебными приставами проводят рейдовые мероприятия.

На территории города Похвистнево, Ставропольского и Клявлинского районов Самарской области прошли профилактические мероприятия «Должник». Участковые уполномоченные полиции совместно с судебными приставами организовали совместный рейд по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы.

Так, в ходе рейда в Клявлинском районе полицейские и приставы проверили девять должников. Составлен один протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» в отношении мужчины 1998 года рождения. Собранные сотрудниками полиции материалы в отношении должника были направлены в мировой суд Клявлинского района на рассмотрение.

В Похвистнево проведено 3 выездных рейда, в ходе которых проверено более 30 должников, не оплативших в срок административные штрафы. Полицейские вручили гражданам повторные квитанции взамен утерянных. Добровольно оплатили штрафы в день получения дубликатов 6 должников. Четверо жителей не оплатили штрафы по уважительным причинам, так как на сегодняшний момент находятся в рабочих командировках - они обязались оплатить квитанции по прибытию. Привлечено к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 20.25 КоАП РФ 2 правонарушителя.

Сотрудники полиции напоминают, что неуплата административного штрафа в срок согласно ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, а также оплату основного долга, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области