Подведены итоги конкурса «Краса и гордость УФСИН»

80

Девушки с удовольствием рассказали о себе, увлечениях, любви к службе. За это время интернет-страничку конкурса открыли более 150 тысяч раз, а победительница получила свыше 9 тысяч голосов.По результатам голосования победительницей стала сотрудница КП-1 майор внутренней службы Юлия Никулина. Ей был вручен диплом первой степени.Второе место присуждено представительнице ИК-26 прапорщику внутренней службы Татьяне Потаповой.Третье место заняла сотрудница ИК-13 лейтенант внутренней службы Елена Шерстобитова.Девушкам вручены дипломы и сертификаты в ювелирный магазин.Что касается лауреаток в номинациях, то «Мисс очарованием» стала инспектор уголовно-исполнительной инспекции старший лейтенант внутренней службы Анастасия Нетроголова.В номинации «За преданность профессии» лучшей признана сотрудница СИЗО-1 прапорщик внутренней службы Кристина Вайнер.В свою очередь по результатам голосования в УФСИН победительницей стала лейтенант внутренней службы Яна Кулешова. Ей также вручен диплом.Награждение красавиц состоялось в пресс-центре «Комсомольской правды-Самары». Победительниц конкурса тепло поздравило руководство пенитенциарной системы региона, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области