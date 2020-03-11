Подведены итоги конкурса «Краса и гордость УФСИН»
11 марта 2020 14:28
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Девушки с удовольствием рассказали о себе, увлечениях, любви к службе. За это время интернет-страничку конкурса открыли более 150 тысяч раз, а победительница получила свыше 9 тысяч голосов.
По результатам голосования победительницей стала сотрудница КП-1 майор внутренней службы Юлия Никулина. Ей был вручен диплом первой степени.
Второе место присуждено представительнице ИК-26 прапорщику внутренней службы Татьяне Потаповой.
Третье место заняла сотрудница ИК-13 лейтенант внутренней службы Елена Шерстобитова.
Девушкам вручены дипломы и сертификаты в ювелирный магазин.
Что касается лауреаток в номинациях, то «Мисс очарованием» стала инспектор уголовно-исполнительной инспекции старший лейтенант внутренней службы Анастасия Нетроголова.
В номинации «За преданность профессии» лучшей признана сотрудница СИЗО-1 прапорщик внутренней службы Кристина Вайнер.
В свою очередь по результатам голосования в УФСИН победительницей стала лейтенант внутренней службы Яна Кулешова. Ей также вручен диплом.
Награждение красавиц состоялось в пресс-центре «Комсомольской правды-Самары». Победительниц конкурса тепло поздравило руководство пенитенциарной системы региона, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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