Поблажки с ипотекой, сделки с квартирами и пенсии. Что нового появится в жизни граждан России

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С 1 августа работающие пенсионеры получат индивидуальную прибавку к пенсии. Размер прибавки зависит от количества взносов в систему пенсионного страхования (ОПС), которые отчислял работодатель. Если гражданин вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку — 244,47 рубля.4 августа вводится новый ГОСТ для транспортных средств. В ГИБДД будут назначать только сочетания букв и цифр, а сами железные пластины автовладельцы должны будут печатать в аккредитованных частных фирмах. Тарифы на изготовление номеров утвердит ФАС.Будут введены новые типы номерных знаков: для спортивных автомобилей, задних площадок японских и американских машин, зарубежных мотоциклов, мотоциклов иностранных дипмиссий — на красном фоне, для мопедов, квадроциклов. Планируют также ввести специальные номера для ретроавтомобилей.Если все участники долевой собственности согласились на одновременное отчуждение недвижимого имущества, к нотариусу ходить не надо. С 1 августа 2019 года все участники долевой собственности на недвижимость смогут одновременно её отчуждать по договору или соглашению в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение не потребуется.Экономим 200 рублей. С 1 августа граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и воспользовавшиеся правом на "ипотечные каникулы", освобождаются от уплаты госпошлины в 200 рублей при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости.21 августа 2019 года вводятся требования к хранению алкогольной продукции. Складские помещения, где хранится алкоголь, расфасованный в потребительскую тару, должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений, оборудованы измерителями температуры и влажности воздуха, на складах должны быть проходы. Производителей домашнего вина данные нормы не коснутся.С 1 августа можно будет проводить закупки у единственного поставщика на сумму не более 600 тысяч рублей. Кроме того, бюджетные учреждения будут вправе осуществлять закупки за счёт средств, полученных в качестве дара, пожертвования или по завещанию.