Победители фестиваля «РобоФест-Приволжье» представят Самарскую область в Москве

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С 2 по 4 декабря 2019 года в Самаре прошёл V региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье», организаторами которого выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Самарский государственный социально-педагогический университет и АНО ДПО «Институт образовательных технологий» («Инженерная сила»).Ежегодно фестиваль проводится с целью популяризации научно-технического творчества и повышения престижа инженерных профессий среди детей и молодежи, а также для вовлечения молодого поколения в научно-техническое творчество, ранней профориентации.В этом году в «РобоФест-Приволжье» приняли участие 144 команды из Самарской области: 166 воспитанников дошкольных образовательных учреждений от 6 до 7 лет и 180 учащихся общеобразовательных организаций с 3 по 11 классы.«РобоФест-Приволжье» является отборочным этапом всероссийских соревнований. Всероссийский технологический фестиваль РОБОФЕСТ - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. В марте 2020 года Самарскую область на всероссийском технологическом фестивале в Москве будут представлять команды, занявшие первые места на «РобоФест-Приволжье»: «Изобретатели» (ГБОУ СОШ "ОЦ" №1, п.г.т Смышляевка, номинация «РобоКурьер»), «Сто линий» (ООО «Школа новых профессий», г. Тольятти, номинация «РобоПеревозчик»), «Робогаторы» (МБУ школа № 93, г. Тольятти, номинация «РобоФишки»), «Сапсан» (ДТ "Кванториум-63 регион";, г. Тольятти, номинация «РобоПутешественник»), «Электрон» (ГБОУ СОШ № 7, г. Похвистнево, номинация «РобоКарусель» младшая категория), «Кибернетик» (ГБОУ СОШ № 7, г. Похвистнево, номинация «РобоКарусель» старшаякатегория), «Облачные коммуникации» (ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», г. Новокуйбышевск, номинация «FIRST FLL Jr.»), «ГИРОБОТЫ» (СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», пос. Придорожный, номинация «ИКаРенок»), «Экоград»(Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада» ДC №140 «Златовласка», г. Тольятти, конкурс «Фанкластик»).Также в рамках фестиваля для руководителей общеобразовательных организаций, сотрудников органов управления образования, ресурсных центров, специалистов, ответственных за развитие научно-технического творчества и работу с одаренными детьми прошел семинар на тему «Робототехника, как средство развития способностей к научной и творческой деятельности у обучающихся», передает пресс-служба облправительства.