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Новости /  Общество /  Социум  

Планшеты для всероссийской переписи населения не поставляют из-за коронавируса

14 февраля 2020 23:01
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На фабриках в провинции Хубэй продлили карантин до 20 февраля. На них выпускаются детали для отечественных планшетов Байтэрг и Аквариус.
Производители планшетов для переписи населения России не могут получить комплектующие из-за коронавируса, передает iphones.ru со ссылкой на "Коммерантъ".

На фабриках в провинции Хубэй продлили карантин до 20 февраля. На них выпускаются детали для отечественных планшетов Байтэрг и Аквариус.

Для переписи населения понадобится 360 тысяч планшетов. Их производство обойдётся в 7,2 млрд руб.

В Минпромторге заявили, что «рисков переноса переписи из-за поставок оборудования нет». Первая партия комплектующих уже поступила в Россию.

Ростелеком, который выбрал Байтэрг и Аквариус в качестве подрядчиков, должен передать планшеты Росстату уже весной. В августе они должны быть в каждом отделении Росстата, чтобы переписчики научились ими пользоваться. 



Фото:   iphones.ru 
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Комментарии


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На фабриках в провинции Хубэй продлили карантин до 20 февраля. На них выпускаются детали для отечественных планшетов Байтэрг и Аквариус.
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