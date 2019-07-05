План культурно-досуговых мероприятий в СО в рамках общественного творческого проекта «Культурное сердце России» с 8 по 14 июля 2019 года
5 июля 2019 17:33
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Социум
5 июля 2019 17:59
Велодевичник - это визитная карточка Тольятти, и поддержать девушек приезжают велокрасавицы из других городов области, например, из Самары. Социум
69
5 июля 2019 17:53
Сотрудники самарской полиции регулярно сдают кровь и ее компоненты для всех, кто в ней нуждается. Социум
82
5 июля 2019 17:33
Программа мероприятий. Социум
91
Здравоохранение
5 июля 2019 13:32
В реанимационном отделении будет увеличено количество коек с 18 до 28. Здравоохранение
151
5 июля 2019 12:15
Акция направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи. Здравоохранение
233
5 июля 2019 10:59
Медицинский шатер СПИД-центра будет работать рядом с новой сценой с 11:00 ч. до 13:00. Здравоохранение
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3 июля 2019 12:30
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5 июля 2019 08:50
Оно пройдет с участием носителя французского языка. Образование
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4 июля 2019 16:11
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности. Образование
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Культура
4 июля 2019 17:48
На заседании рабочей группы Госсовета по культуре обсудили развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств. Культура
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4 июля 2019 12:34
В работе участвует руководство Минкульта РФ. Культура
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3 июля 2019 18:06
С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов. Культура
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Мир домашних животных
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