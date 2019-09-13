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Новости /  Общество /  Социум  

Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

13 сентября 2019 17:48
69
«Это же ее машина, человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит», — сказал Песков.
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК со ссылкой на ТАСС. Так он прокомментировал продажу автомобиля конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

«Это же ее машина, человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит», — сказал Песков. — Это же ее собственность», — сказал Песков. Он уточнил, что в администрации президента относятся к решению спортсменки абсолютно нормально, и добавил, что каких-либо обременений на подаренную собственность не накладывали.

Фаткулина — серебряный призер Олимпиады в Сочи, в 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил ее от участия в Олимпиадах и лишил завоеванной в Сочи медали за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2018 года Спортивный арбитраж в Лозанне оправдал Фаткулину, но на Олимпиаду в Корее ее не пригласили.

Для россиян, не попавших на Игры, в Сочи провели альтернативные соревнования, победители которых получили автомобили BWM X5. В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным. «Мне жалко машину. Стоит, не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — объяснила она свое решение.




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