Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

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«Это же ее машина, человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит», — сказал Песков. — Это же ее собственность», — сказал Песков. Он уточнил, что в администрации президента относятся к решению спортсменки абсолютно нормально, и добавил, что каких-либо обременений на подаренную собственность не накладывали.Фаткулина — серебряный призер Олимпиады в Сочи, в 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил ее от участия в Олимпиадах и лишил завоеванной в Сочи медали за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2018 года Спортивный арбитраж в Лозанне оправдал Фаткулину, но на Олимпиаду в Корее ее не пригласили.Для россиян, не попавших на Игры, в Сочи провели альтернативные соревнования, победители которых получили автомобили BWM X5. В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным. «Мне жалко машину. Стоит, не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — объяснила она свое решение.