Педагоги и воспитанники детского технопарка «Кванториум 63» вернулись из Владивостока

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Поездке предшествовал жёсткий отбор. За право поездки во Владивосток боролись несколько команд самарского «Кванториума». В результате конкурсапобедила команда с проектом «Электронный поводырь».Профильная смена была посвящена технологиям «Био-квантума». Детские команды со всей России работали по пяти направлениям:«Нейробиология»;«Экология сообществ»;«Биотехнологии»;«Медицинская лаборатория»;«Нанотехнологии».Экспертами смены стали учёные Дальневосточного Федерального университета.Организаторы мероприятия сформировали межрегиональные команды и предложили участникам сформировать и презентовать собственные проекты. Ребятаиз нашего региона работали над технологией агроробота. Устройство, созданное кванторианцами, обеспечивает жизнестойкость всходов при клонированиирастительных организмов. Проект и технология были высоко оценены экспертами, команда получила предложения от предприятий по внедрению в производство агроробота. Результаты были оценены специальным дипломом.Педагог «Кванториума 63» Игорь Стрыгин на профильной смене стал наставником команды. Ему пришлось решать непростые задачи созданияразновозрастного коллектива, организации его работы, сопровождения работы ребят. По мнению коллег из различный регионов России, Игорь Стрыгин стал лучшим наставником смены.Что делали участники смены «ЮниКвант» в «Океане»?По направлению «Биотехнологии» команды создавали устройства для очистки воды, донный микробно-топливный элемент, плавающую ветланд-систему, добывали электричество из растений, искали лекарства в морских биообъектах и изучали методы диагностики рака. В «Нанотехнологиях» изучали и разрабатывали различные способы очистки воды, создавали пленки для солнечных элементов и фотокатализа, изучали флуоресцентные вещества для защиты документов, алмазоподобные покрытия для костных имплантатов и наночастицы в препаратах косметологии.По направлению «Нейробиология» все задачи были очень серьезные: участники делали дифференцировку ресурсных и психоэмоциональных состояний человека по данным динамической биометрии, разрабатывали устройства коррекции функционального состояния мозга, оценивали индивидуальную устойчивость оператора в системе «человек-машина» к психоэмоциональному напряжению и монотонию по функциональному состоянию человека.В «Экологии сообществ» моделировали экологическую игру, создавали концепцию поселения нового типа, занимались микроклонированием растений, создавали агроробота, разрабатывали биогеосорбент для очистки сточных вод и трудились над уменьшением эмиссии парниковых газов, передает пресс-служба облправительства.