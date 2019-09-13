Оргкомитет фестиваля «Театральное Приволжье» приглашает самарцев к просмотру спектаклей на сайте проекта

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Окружной фестиваль объединил детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы региона. По итогам регионального этапа, в Самарской области в финал вышли два спектакля: «Аленький цветочек» (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и «Тайна серого замка или каникулы с привидениями» (Детская школа искусств № 6, г.о.Самара, образцовая эстрадная студия «Дорога добра»).Спектакль «Аленький цветочек» — это история о добром, великодушном сердце и чистой, благородной душе. История героини сказки Сергея Аксакова, рассказанной ему в детстве ключницей Пелагеей, знакома многим. Сказку «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевич посвятил внучке Оленьке, дочери самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.В главных ролях: Александр Бригаднов (Купец); Анжелика Марфина (Старшая дочь); Марина Лукина (Средняя дочь); Виктория Мамаева (Младшая дочь); Антон Черенков (Королевич).Мюзикл «Тайна серого замка или каникулы с привидениями». Специально для юных артистов было написано либретто, автором которого стала режиссер студии Наталья Беляева. Композитор Иван Пилюшкин с первых секунд спектакля поглощает нас в атмосферу тайны и чего-то необычного. Неожиданные появления героев, прохождения сквозь стены, смешные и поучительные встречи простых школьников с призраками… В спектакле заняты ребята разныхвозрастов. Самым маленьким актерам 5-6 лет.В главных ролях: Кирилл Киселев (Крэйг); Юлия Мазунова (Лизи); Виктория Ключко (Вики); Елизавета Кузина (Бекки); Вика Маринина (Бэтти); Мария Мелихова (Мишель); Михаил Шматков (Макс); Маруся Шевченко (Мэри).Жители Самарской области также смогут посмотреть лучшие театральные постановки региональных этапов Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.Видеоверсии спектаклей – победителей из всех регионов ПФО представлены в открытом доступе на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф.Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие с помощью интернет-голосования, которое будет открыто в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства.