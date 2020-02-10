Я нашел ошибку
Главные новости: 
Не дожидаясь 9 мая.
Александр Хинштейн обратился к главе Самары с просьбой незамедлительно снести кафе «Рахиб» у памятника погибшим военным шофёрам
В судебном процессе по делу экс-гендиректора Нефтегорского ГПЗ были прослушаны записи с большим количеством нецезурной лексики.
Аудиозаписи бесед Камиля Шишканова заставили краснеть суд
Интересные подробности громкого дела всплывают только сейчас, во время судебных слушаний в Железнодорожном райсуде.
Директор Нефтегорского ГПЗ третировал подрядчиков и партнеров, и в итоге сам попал за решетку
Здесь они смогут размещать свои производства и складские помещения.
Индустриальный парк «Преображенка» теперь готов принимать предпринимателей малого и среднего бизнеса
Если власти предпримут меры, может произойти «перелом настроения» и ускорение роста экономики, считает Алексей Кудрин.
Кудрин допустил ускорение роста экономики вопреки ущербу от коронавируса
Самарская область – один из признанных центров отечественного машиностроения, в минувшем году показала устойчивую позитивную динамику развития.
Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России
Самарская область находится на 39-ом месте из 85.
Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов РФ
От смеха действительно сложно удержаться.
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
сегодня  Вторник, 11 февраля, 01:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/02:
USD 63.77
0.3
EUR 69.82
0.19
Новости /  Общество /  Социум  

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

10 февраля 2020 21:42
121
По данным операторов, возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала: масштабных сбоев не было, но и заблокировать Telegram получилось не везде.
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона о суверенном Рунете — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection), передает РБК.

Это следует из писем, направленных во второй половине ноября участниками тестирования («Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдингом» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдингом» (Дом.ru), «Транстелекомом» (ТТК) и «Екатеринбургом-2000» («Мотив») ) заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову в ответ на его просьбу рассказать о результатах тестирования DPI. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с содержанием документов. Их подлинность подтвердили источники, близкие к двум участвовавшим в тестировании операторам, а также два федеральных чиновника.

Олег Иванов отказался от комментариев. Так же поступили представители операторов связи и Роскомнадзора.

О чем сообщили операторы в письмах Минкомсвязи — в материале РБК.

С какими проблемами столкнулись операторы

Согласно письмам, неполадки при установке DPI возникали у пяти операторов — «ВымпелКома», МТС, «Ростелекома», «ЭР-Телеком Холдинга» и ТТК.

Директор по работе с госорганами «ВымпелКома» Сергей Мальянов в отчете указывал, что во время тестирования скорость интернет-трафика на полчаса снижалась в Миассе, Челябинске и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень сигнала.

Директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников сообщил о проблемах в передаче трафика в Тюмени и жалобах на качество связи в Челябинске. Он также отметил, что заблокировать Telegram не удалось из-за того, что мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Технический директор ТТК Вадим Кондратов указал, что при установке оборудования в Челябинске «был зафиксирован инцидент», который привел к прерыванию оказания услуг связи для абонентов оператора в городе.

Андрей Ушацкий, который до января этого года занимал должность вице-президента по технике МТС, в своем письме рассказал, что во время установки оборудования в Магнитогорске в конце августа 2019 года прерывался коммерческий трафик в сети.

Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Ростелекома» Андрей Савченков в письме Иванову сообщил об одном сбое во время тестирования — он длился шесть минут. Детали он не указал, но отметил, что после сбоя были проведены работы по модернизации программного обеспечения. «Массовых жалоб и обращений абонентов за время проведения тестирования не зафиксировано», — написал Савченков. Он отметил, что задержка (время от отправки сигнала до его получения конечным устройством) при рабочей нагрузке на оборудование составляла от 25 до 150 микросекунд при допустимом значении 3 тыс. микросекунд. Сейчас скорость около 150 микросекунд используется при торговле на бирже, чтобы наиболее оперативно провести транзакцию.

Кто успешно прошел тестирование

Три оператора — «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» и «Екатеринбург-2000» — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.

Технический директор «Т2 РТК Холдинга» Алексей Телков указал, что пропуск трафика через оборудование несколько раз пришлось приостановить из-за проблем с установкой и программным обеспечением.

Источник РБК, близкий к Минкомсвязи, говорит, что и у «ВымпелКома» не было сбоя в работе оборудования. «Была проблема с дублирующей системой, которая не привела к сбою в сети», — говорит он.

Осенью велась «пусконаладка оборудования на сетях операторов связи», пояснил источник РБК, близкий к организаторам эксперимента. «Тестирование проводилось раньше, его результаты были положительными. Но сети операторов последние годы активно развивались и сейчас состоят из разношерстного оборудования, с разным программным обеспечением. Это усложняло внедрение DPI», — сказал собеседник РБК. Пусконаладка была завершена к концу прошлого года, и сейчас, по его словам, все работает штатно во всех режимах.

«При пилотном внедрении возник ряд проблем, их выявление и решение было главной целью этого внедрения. Часть проблем была связана с функционированием отдельных устройств фильтрации, часть касалась функционирования системы управления и системы в целом. После проведения тестирования команды интегратора и производителя оборудования устранили все выявленные неполадки, и система была успешно сдана государственному заказчику», — говорит источник РБК, близкий к одному из участников тестирования.

Что будет дальше

Представитель «ВымпелКома» в своем письме Иванову сообщал, что эксперимент на Урале не позволяет оценить реальные возможности технических средств при работе с большими объемами трафика, поскольку проводился в регионе с минимальным количеством абонентов, и просил продолжить испытания. О более обширном тестировании также просил представитель «ЭР-Телеком Холдинга». Но источник РБК, близкий к организаторам пилотного проекта, говорит, что дальнейшее тестирование признано нецелесообразным.

«ЭР-Телеком Холдинг» также предлагал устанавливать оборудование по регионам, а не сразу по всей стране, по аналогии с внедрением систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Установка оборудования будет производиться по регионам, сообщил источник РБК, близкий к организаторам тестирования.


Фото: Сергей Бобылев / ТАСС/РБК





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
10 февраля 2020  23:54
Не дожидаясь 9 мая.
Александр Хинштейн обратился к главе Самары с просьбой незамедлительно снести кафе «Рахиб» у памятника погибшим военным шофёрам
Не дожидаясь 9 мая.  Социум
148
10 февраля 2020  22:34
Самарская область находится на 39-ом месте из 85.
Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов РФ
Самарская область находится на 39-ом месте из 85.   Социум
110
10 февраля 2020  22:21
От смеха действительно сложно удержаться.
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
От смеха действительно сложно удержаться.  Социум
142
Весь список

Здравоохранение
10 февраля 2020  22:03
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет.
Сызранскую районную больницу возглавил Сергей Балакин
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет.   Здравоохранение
128
10 февраля 2020  14:03
Жители Самарской области смогут задать вопросы о медобслуживании в выходные, праздники и по ночам
Жители Самарской области смогут задать вопросы о медобслуживании в выходные, праздники и по ночам
Контакт-центр ТФОМС планирует выбрать 19 февраля. Здравоохранение
198
10 февраля 2020  12:59
В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
Обсерваторы будут подготовлены на случай возникновения экстренной ситуации. Здравоохранение
198
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
476
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
421
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15309
Весь список
Туризм
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
196
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
520
25 января 2020  10:40
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
541
Весь список
Образование
10 февраля 2020  16:54
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ).
В СамГУПС торжественно отметили День российской науки
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ).  Образование
179
7 февраля 2020  14:31
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.
В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.  Образование
315
7 февраля 2020  09:34
Самарский политех – в современных научных трендах
Самарский политех – в современных научных трендах
По итогам крупных федеральных грантовых конкурсов молодыми учеными СамГТУ реализуется 12 крупных проектов.  Образование
227
Весь список

Культура
10 февраля 2020  18:39
"Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру."
Самарский театр кукол представил премьеру спектакля «Дядя Стёпа»
"Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру."  Культура
149
10 февраля 2020  10:38
В Самаре состоится премьера Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
В Самаре состоится премьера «Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
Она пройдет в марте в Самарском театре оперы и балета. Культура
170
10 февраля 2020  09:30
Турецкие сериалы – просмотр онлайн на русском языке
 В современном мире многие предпочитают просмотр фильмов и сериалов в онлайн режиме. Поклонников турецких сериалов более чем достаточно. Культура
53
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
338
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15771
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
55
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
80
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
126
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
615
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2477
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
954
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2024
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1549
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1146
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
368
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1155
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1649
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1659
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1977
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3099
Весь список

Мероприятия
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные