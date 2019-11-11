Онищенко назвал причины попадания России в десятку самых пьющих стран

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— У нас есть алкоголь, который не считается алкоголем, но продаётся. Есть неучтённое спиртное, которое нелегально производится нашими заводами. Ну и, конечно, все эти звучащие циничные предложения продавать пиво во время спортивных соревнований и превращать наши футбольные матчи в массовую попойку, — заметил парламентарий.Бывший главный санитарный врач считает, что проблема есть и в том, как россияне потребляют алкоголь: по так называемому северному типу. Многие выпивают редко, как правило, только в праздники или по выходным, но в чрезмерных объёмах. В странах, где принято пить по чуть-чуть, хоть и чаще, меньше проблем с алкоголизмом.