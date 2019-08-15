Ольга Михеева: Идея НОЦ заключается в том, чтобы научная деятельность самарских ученых находила воплощение в реальном секторе экономики
15 августа 2019 16:27
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Национальный проект «Наука» предусматривает создание к 2024 году 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. В числе первых регионов РФ к формированию НОЦ приступила Самарская область. В июле завершился подготовительный этап и включился режим активной подготовки масштабного проекта, призванного кардинально пересмотреть подход к взаимодействию науки и реального сектора экономики. Как грамотный модератор, НОЦ замкнет взаимодействие, которое поможет бизнесу расти над собой и стать более технологичным, актуальным и эффективным, а ученым - поверить в себя и наблюдать результаты своих изысканий уже сегодня, в реальности нового дня.
Таков замысел, он амбициозен и глобален. Потому тем более интересна реализация.
НИА "Самара" представилась возможность пообщаться с тем, у кого есть конкретный план, как это сделать.
Из интервью с генеральным директором АНО «Институт регионального развития» Ольгой Михеевой корреспондент НИА "Самара" узнал, в чем заключается потенциал НОЦ, в который так верят его инициаторы и преданные сторонники
- В чем основная идея НОЦ? Для чего он нужен?
Идея НОЦ заключается в том, чтобы научная деятельность самарских ученых находила воплощение в реальном секторе экономики. Это принцип, заложенный в основу нашего проекта. Заручившись поддержкой со стороны предприятий, понимая их запросы и чувствуя реальные потребности, да, в конце концов, просто общаясь, находясь в живом диалоге с бизнесом, наши ученые смогут делать по-настоящему большие дела. И это не просто громкие слова. У нас огромный научный потенциал в разных отраслях - авиационно-космической, газотранспортной, автомобилестроительной, биомедицинской. Уже есть замечательные перспективные разработки. Нужно просто пустить ток по проводам, и тогда все заработает на совершенно ином уровне! Именно это и должен сделать НОЦ.
Другими словами, НОЦ Самарской области станет единым оператором взаимодействия вузов и различных индустриальных партнеров. Сфера этого взаимодействия очень широка - это создание новых материалов, продуктов, технологий, представляющих интерес для развития промышленности.
- Уже понятно, с чего начать?
Даже есть первые важные достижения. Так, было подписано соглашение о консорциуме ректорами крупнейших вузов, руководителями научных центров и индустриальными партнерами, среди которых «Автоваз», «Металлист-Самара», «Самара-Авиагаз» и «Кузнецов». Управляющей компанией НОЦ стал «Институт регионального развития» (АНО).
Сейчас в первую очередь нам важно выявить актуальные разработки и технологии, которые востребованы уже сегодня и которые можно поставить на поточную производственную линию. А это позволит привлекать инвестиции, даст новые рабочие места, и, конечно, послужит развитию экономики региона.
- Речь именно про крупное производство?
Совсем не обязательно. Это может быть как крупное производство, так и предприятия среднего и малого бизнеса, предприниматели, бизнес-сообщество в целом. Не нужно никого исключать, если мы хотим иметь сильную, развитую экономику, мы должны уметь слышать и самый малый бизнес, помогать ему вставать на ноги, применять новаторские технологии.
- Самарская область приступила к созданию НОЦ несколько иначе, чем другие регионы. Чем обусловлено такое решение?
Действительно, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года определено внеконкурсное создание НОЦ в пяти регионах. Каждый из них имеет свое приоритетное направление в соответствие с ключевым кластером экономики региона. Самарская область подошла к созданию НОЦ по-своему. Мы исходили из того, что исторически экономика региона сложилась как мульти-кластерная. И замыкаться на одном векторе мы посчитали неверным.
Так, вокруг «Автоваза» сформировался целый пласт предприятий смежного производства комплектующих изделий. Ещё одна значимая часть экономики губернии - предприятия авиационно-космической отрасли, входящие в Государственную корпорацию «Ростех». Всего таких предприятий в области – 18. Развитие нефтегазовой и нефтехимической отрасли в стране исторически во многом связано с развитием промышленного потенциала Самарской, как ранее и Куйбышевской области. И сегодня ее позиции сильны даже далеко за пределами России. А совместные успехи самарских ученых в области медицины, цифровых технологий и создания новых материалов, признаны во многих странах, и уже находят практическое применение в реабилитационной и диагностической медицине.
- Что конкретно уже предпринимается в рамках НОЦ?
Была создана рабочая группа с участием Правительства Самарской области, ведущих вузов и научных центров, первым решением которой стало на начальном этапе провести актуализацию научных разработок, имеющих потенциал уже в ближайшей перспективе найти применение в промышленности, в образовании. Сейчас собирается информация от предприятий, их запросы на технологии, специалистов, которые могли бы работать на современном дорогостоящем оборудовании нового поколения.
Кроме того, идёт работа по формированию Наблюдательного совета НОЦ. Его возглавит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В состав войдут представители органов исполнительной власти, предприятий реального сектора экономики, вузов, научных центров. Своё согласие уже дали академики РАН Геннадий Котельников и Виктор Сойфер. Со стороны индустриальных партнеров в состав наблюдательного совета войдут генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов, генеральный директор НМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш и генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова.
Также была проведена научно-инновационная конференция «Перспективы сотрудничества Госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области» по четырем секциям: «Двигателестроение», «Образование», «Материалы и технологии», «Медицинские технологии», где ученые представили свои проекты, претендующие на реализацию. Это очень помогло продвинуться.
- Назовите, пожалуйста, наиболее интересные проекты, представленные на конференции.
Особый интерес у бизнеса, в частности, представителей концерна «Вега», вызвали разработки ученых Самарского медуниверситета, касающиеся изделий для медицинской экспресс-диагностики LabOnChip. А также тренажер ReviVR («Ревайвер»), помогающий больным восстановить двигательные функции ног после инсультов, травм позвоночника. На секции «Медицинские технологии» ученые и производственники уже договорились о запуске в серийное производство первой в России системы хирургической навигации «Автоплан» (AUTOPLAN), разработанной самарскими медиками. Многофункциональный комплекс умеет строить 3D-модели внутренних органов и заранее спланировать весь ход предстоящей хирургической операции, что уменьшает риск кровопотери и повреждения органов.
Кроме того, на конференции рассматривалось много проектов, находящихся на разных стадиях проработки, но являющихся потенциально привлекательными для инвестирования: разработка и производство легковых автомобилей на топливе CNG; внедрение на локомотивах газодизельного цикла, развитие технологий проектирования доводки камер сгорания газо-турбинного двигателя и создание опор качения для авиационных двигателей нового поколения.
По итогам конференции было подписано соглашение о сотрудничестве с Госкорпорацией «Ростех» в рамках НОЦ. Таким образом, Госкорпорация стала первым стратегическим индустриальным партнером НОЦ Самарской области. А представленные проекты направлены на экспертизу, разработку технико-экономических обоснований, сверку расчетов и проектно-сметной документации. Также уже подписан ряд новых соглашений о сотрудничестве с предприятиями и Академией «Ростеха».
- Что сейчас на повестке дня?
Подготовительный этап создания НОЦ Самарской области завершен. Впереди большая содержательная работа по наполнению проектов уникальным предложением, который позволит НОЦ Самарской области выйти на уровень мирового.
Уже осенью начнётся формирование проектных команд и запуск проектов по ключевым направлениям деятельности. Перед нами стоит задача скооперировать усилий всех задействованных сторон для участия на следующий год в конкурсе, который позволит получить статус НОЦ мирового уровня. Это цель, необходимая, чтобы действовать более масштабно. А значит, результативно!
Из конкретных мер АНО «Институт регионального развития» в качестве управляющей компании на своей площадке занимается созданием системы единого окна, чтобы помочь вузам и предприятиям организовать всестороннюю и высокопрофессиональную экспертизу имеющихся и новых разработок. Важно, чтобы ни одна из полезных научных инициатив не осталась невостребованной.
- Расскажите, пожалуйста, о результатах участия самарской делегации в Сколтехе на образовательном интенсиве «Остров 10-22».
Оно оказалось очень результативным! Именно там был подписан меморандум о партнерстве со стороны врио ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимира Богатырева, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) и Университета НТИ "20.35".
Во время обучения был сделан акцент на вопросы отбора проектов, обсуждались способы привлечения экспертов, форматы работы с проектами и их лидерами на всех этапах. Таким образом, университетам была предложена полная методология управления проектами в партнерских командах. В свою очередь, от университетов мы ожидаем включения в экспертизу нормативных документов, развития наставничества, готовности организовать работу по поддержке проектов. Появились и ориентировочные сроки. Регламент работы с проектами будет разработан и утвержден до 1 октября, до конца 2019 года планируется провести пилотный отбор проектов для их дальнейшего сопровождения. В результате университеты смогут нарастить свой потенциал и ресурсы: развивать сообщество выпускников, студенческое предпринимательство, собственную партнерскую сеть.
- А что вас привело на Молодежный форум ПФО «IВолга»?
На один из самых популярных и посещаемых в России слет активной молодежи мы отправились целой командой: людей посмотреть и себя показать. Это крупнейшее окружное молодежное мероприятие с насыщенной программой, составленной в соответствии с современными тенденциями государственной молодежной политики России. Участники нашей команды - молодые ученые, студенты - провели время максимально плодотворно, представив на форуме свои проекты. Ребята не боятся мыслить неординарно, часто просто удивляешься полету фантазии, что важно, подкрепленной научной мыслью и логикой расчетов. Гостям форума мы показали смелые, яркие и перспективные разработки - от искусственного интеллекта до социальной адаптации лиц с ОВЗ. Например, чего стоит проект медико-биологических космических экспериментов на космическом аппарате «Бион-М» № 2! Этот сложный проект, название которого пугающе непонятно звучит для обычного человека, будет реализован в кооперации с учеными разных областей – физиками, медиками, репродуктологами, специалистами в области сельского хозяйства и др. Проект позволят изучить учеными Самарской области воздействие факторов космического полета (невесомость, космическая радиация, электромагнитные поля и т.п.) на клетки животного и растительного происхождения с целью разработки прорывных инновационных технологий мирового уровня и импортозамещения. И это здорово! Это как раз то, для чего все делается.
Красной нитью на форуме проходила мысль о том, что главная задача НОЦ - сделать так, чтобы инновации в кратчайшие сроки проходили путь от опытного образца до массового производства. И общаясь с молодежью, видя их горящие глаза, талант, смелость и вдохновение, понимаешь, что у нас все получится! Просто нужно действовать сообща! Этим и займемся.
Беседовала: Мария Решетова.
Справка НИА "Самара":
НОЦ – это добровольное объединение в Консорциум заинтересованных участников без образования юридического лица - ведущих вузов региона с предприятиями,
индустриальными партнерами, для разработки новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, развития кадрового потенциала для решения масштабных научно-технологических задач и прорывного развития экономики.
состав Консорциума НОЦ Самарской области вошли:
4 промышленных предприятия области (АО «АВТОВАЗ», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», ООО «Самара-Авиагаз»),
вузов (СНИУ, СамГТУ, СамГМУ, СамГУПС и ТГУ),
2 научных центра (Самарский НЦ РАН и Самарский филиал ФИАН), АО «ИМЦ концерна «Вега» (г.Москва).
Академия Ростеха - образовательный партнер НОЦ Самарской области.
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