Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии

2 мая 2024 13:21
88
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии

Работы студентов Татьяны Бобровой, Анастасии Карповой и Дарьи Борисовой, а также преподавателей кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» Самарского политеха Марии Китаевой и Андрея Березина отобраны в 6 том арт-энциклопедии «Красные ворота/Против течения». 

Проект, в основу которого положена методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, создавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках», проводится раз в два года и отражает средствами изобразительного искусства сто фундаментальных и актуальных для нынешней эпохи тем-объектов. Организаторы поставили перед собой задачу отобразить через произведения художников начала XXI века многообразие окружающего мира природы и человеческих отношений, исследовать арт-процесс, оценить роль искусства в социально-политических жизни.

В этом году работы отбирались по 10 темам, среди которых «Грехи», «Излишества и чудачества», «Призраки и неопознанные объекты», «Звук» и т.д. Из 8000 заявок от 2000 авторов экспертный совет выбрал около 1500 работ.

– Я узнала об этом проекте благодаря преподавателям в Политехе, – говорит Татьяна Боброва. – Мария Китаева, наш куратор, помогала мне с выбором техники и реализацией идеи. Задумка моей работы «Под маской человека» возникла случайно. Я вдохновилась довольно известной фотографией мужчины из народа туарегов. Мне пришла мысль, что яркий образ может нести не только добрые намерения, но и стать отражением трагичного и губительного явления. Именно это я и постаралась передать в картине. 

Проект предусматривает конкурсный отбор лучших произведений, проведение передвижной выставки картин лауреатов и номинантов в регионах Поволжья и Москве, вручение победителям именных премий и издание 6 тома арт-энциклопедии с репродукциями работ участников и аналитическими статьями.

– Работы преподавателей кафедры уже публиковались в предыдущих томах арт-энциклопедии, а студенты участвуют впервые, – говорит доцент Мария Китаева. – Тот факт, что они с первой попытки прошли конкурсный отбор и были приняты в проект наряду с профессионалами демонстрирует качественную подготовку и поддерживает имидж Политеха в сфере художественного образования. Как педагог я стараюсь поддерживать профессиональную форму, поэтому участвую в подобных творческих конкурсах и привлекаю к ним студентов. После обучения в вузе они уже будут узнаваемы в профессиональной среде, что очень важно для дальнейшего самостоятельного продвижения.

К слову, в сборник попали три работы Китаевой – «Ультиматум», «Piano, piano» и «Маска». Каждая из них – это попытка раскрыть тему через эмоции, мимику и жест, задействовав при этом разные графические техники. Например, в работе «Piano, piano» на тему «Звук» изображен самарский маэстро Михаил Щербаков. Портрет выполнен в реалистичной манере в технике сухой пастели.

Также в 6 том арт-энциклопедии попадут работы «Черная собака» и «Винтовка» Андрея Березина, «Звучание цвета» Анастасии Карповой, «Шибальба», «У источника» и «Солнцестояние» Дарьи Борисовой.

Проект организован Фондом содействия развитию визуального искусства «Визарт», Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств.

Арт Бобровой Татьяны

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
92
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
184
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
556
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
1 мая 2024  11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
659
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
1 мая 2024  10:44
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
631
Весь список