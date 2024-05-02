Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии

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Работы студентов Татьяны Бобровой, Анастасии Карповой и Дарьи Борисовой, а также преподавателей кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» Самарского политеха Марии Китаевой и Андрея Березина отобраны в 6 том арт-энциклопедии «Красные ворота/Против течения».

Проект, в основу которого положена методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, создавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках», проводится раз в два года и отражает средствами изобразительного искусства сто фундаментальных и актуальных для нынешней эпохи тем-объектов. Организаторы поставили перед собой задачу отобразить через произведения художников начала XXI века многообразие окружающего мира природы и человеческих отношений, исследовать арт-процесс, оценить роль искусства в социально-политических жизни.

В этом году работы отбирались по 10 темам, среди которых «Грехи», «Излишества и чудачества», «Призраки и неопознанные объекты», «Звук» и т.д. Из 8000 заявок от 2000 авторов экспертный совет выбрал около 1500 работ.

– Я узнала об этом проекте благодаря преподавателям в Политехе, – говорит Татьяна Боброва. – Мария Китаева, наш куратор, помогала мне с выбором техники и реализацией идеи. Задумка моей работы «Под маской человека» возникла случайно. Я вдохновилась довольно известной фотографией мужчины из народа туарегов. Мне пришла мысль, что яркий образ может нести не только добрые намерения, но и стать отражением трагичного и губительного явления. Именно это я и постаралась передать в картине.

Проект предусматривает конкурсный отбор лучших произведений, проведение передвижной выставки картин лауреатов и номинантов в регионах Поволжья и Москве, вручение победителям именных премий и издание 6 тома арт-энциклопедии с репродукциями работ участников и аналитическими статьями.

– Работы преподавателей кафедры уже публиковались в предыдущих томах арт-энциклопедии, а студенты участвуют впервые, – говорит доцент Мария Китаева. – Тот факт, что они с первой попытки прошли конкурсный отбор и были приняты в проект наряду с профессионалами демонстрирует качественную подготовку и поддерживает имидж Политеха в сфере художественного образования. Как педагог я стараюсь поддерживать профессиональную форму, поэтому участвую в подобных творческих конкурсах и привлекаю к ним студентов. После обучения в вузе они уже будут узнаваемы в профессиональной среде, что очень важно для дальнейшего самостоятельного продвижения.

К слову, в сборник попали три работы Китаевой – «Ультиматум», «Piano, piano» и «Маска». Каждая из них – это попытка раскрыть тему через эмоции, мимику и жест, задействовав при этом разные графические техники. Например, в работе «Piano, piano» на тему «Звук» изображен самарский маэстро Михаил Щербаков. Портрет выполнен в реалистичной манере в технике сухой пастели.

Также в 6 том арт-энциклопедии попадут работы «Черная собака» и «Винтовка» Андрея Березина, «Звучание цвета» Анастасии Карповой, «Шибальба», «У источника» и «Солнцестояние» Дарьи Борисовой.

Проект организован Фондом содействия развитию визуального искусства «Визарт», Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств.

Арт Бобровой Татьяны