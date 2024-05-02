В Самаре мужчины больше доверяют коллегам, женщины — работодателю

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Работающие больше доверяют коллегам, чем компании и руководству. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В той или иной степени доверяют своим сослуживцам 80% самарцев, компании-работодателю — 72%, непосредственному начальнику — 71%. А вот руководители значительно больше полагаются на свою команду: 85% доверяют подчиненным.



Мужчины больше, чем женщины, доверяют коллегам. Женщины чаще говорили об отсутствии сомнений в компании и непосредственном руководстве. С увеличением возраста опрошенных снижается уровень их доверия к компании, а к коллегам, напротив, растет.



Время проведения: 13—25 апреля 2024 года